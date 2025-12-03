Grozil je z izvijačem

Piše: C. R.

Okoli 18.30 so policisti prejeli klic na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer je neznanec napadel varnostnika in skupaj s še z dvema osebama pobegnil.

Na območju Bršljina so kmalu izsledili in prijeli 20-letnega storilca, mladoletnico in mladoletnika. Vsem so odvzeli prostost in jih odpeljali na policijsko postajo. Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je 20-letnik pred prodajalno sprl z varnostnikom, vpil nanj in mu zagrozil z izvijačem, potem pa pobegnil. Izvijač, s katerim je grozil, so policisti našli in zasegli. Zoper 20-letnika so odredili pridržanje in ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja Ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru po 127. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). O ravnanju mladoletnikov so obvestili starše, ki so ju prevzeli na policijski postaji.