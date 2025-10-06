Gorska nesreča zaradi sprožitve snežnega plazu na območju gore Tosc

Piše: C. R.

V Julijskih Alpah se je danes zaključila obsežna iskalno reševalna akcija policije in Gorske reševalne zveze Slovenije, v kateri je v obeh dneh sodelovalo preko 120 gorskih reševalcev, vodnikov reševalnih psov s psi, Gorska policijska enota in oba državna helikopterska prevoznika.



Iz zbranih obvestil izhaja, da se je nesreča včeraj dopoldan zgodila med vračanjem skupine sedmih Hrvaških pohodnikov po poti iz Vodnikovega doma proti Pokljuki. Pot je bila zasnežena, vremenske razmere pa so bile slabe in nevarne. Sedmerica je na manjši razdalji hodila eden za drugim, ko se je na strmem pobočju gore Tosc sprožil večji snežni plaz novozapadlega in nesprijetega snega. Tri pohodnike je plaz odnesel in jih zasul. Okoliščine kažejo, da so zaradi značilnosti terena takoj utrpeli zelo hude poškodbe. Dogodek je na interventno številko 112 prijavil nepoškodovan udeleženec pohoda.

Po klicu je bila v izredno zahtevnih razmerah takoj sprožena reševalna akcija, v kateri je bil en pohodnik najden mrtev. Našli so ga gorski reševalci. Bil je zasut pod snegom. S kraja ga je odpeljal vojaški helikopter z dežurno ekipo za helikoptersko reševanje v gorah. Nadaljevanje iskanja drugih dveh pohodnikov pa je bilo zaradi proženja novih snežnih plazov in velike ogroženosti reševalnih ekip okoli 17. ure prekinjeno in se je nadaljevalo danes zjutraj. Vojaški helikopter je včeraj s kraja odpeljal tudi reševalne ekipe. Vračanje ekip je včeraj potekalo do okoli 21. ure.

Nepoškodovane udeležence nesrečnega pohoda so do Pokljuke včeraj pospremili gorski reševalci.

Nadaljevanje iskanja zasutih v snežnem plazu se je danes nadaljevalo že zgodaj zjutraj. Zaradi čim hitrejšega začetka dela in možnosti reševanja morebitnih preživelih je bil v današnje jutranje aktivnosti vključen tudi policijski helikopter, ki je na območje nesreče opravil več prevozov reševalnih ekip in policistov gorske enote.



(foto: Policija)

Reševalne ekipe so nato pri zahtevnem pregledovanju plazovine, ki je potekala tudi preko več skalnih skokov, dopoldan našle še druga dva pohodnika, ki sta bila ravno tako zasuta globoko pod plazom.

Prevoz pokojnikov s kraja je izvedel policijski helikopter, ki se je po izvedeni aktivnosti vrnil na mesto nesreče in na Pokljuko prepeljal še reševalne ekipe.

Okoliščine kažejo, da se je nesreča zgodila v zelo neugodnih in nevarnih vremenskih razmerah, nihče od udeležencev pa tudi ni imel lavinske oziroma plazovne opreme, ki bi lahko pomagala pri hitrejšem lociranju in hitrejši pomoči. Zato opozarjamo, da ture visokogorje skrbno načrtovati in jih vsakič prilagoditi vremenski napovedi in dejanskim razmeram na terenu.

Pozimi je tudi »obvezna« uporaba zimske opreme in lavinskega trojčka (lavinska lopata, sonda, plazovna žolna). Sneg, ki je v preteklih dneh zapadel, je nestabilen, snežna odeja pa še ni sprijeta, zato obstaja povečana nevarnost snežnih plazov tudi na mestih, ki se sicer zdijo varna.

Policija z zbiranjem obvestil še nadaljuje, z ugotovitvami pa bo seznanila pristojno državno tožilstvo.