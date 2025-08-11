Frajer za volanom: skozi naselje je pognal 130 kilometrov na uro – ne boste verjeli, kakšen avto je vozil

Piše: C. R.

Kdo ve, kaj se je pletlo v glavi vozniku, ki si je očitno domišljal, da je na avtocesti – in to kar sredi naselja.

Policisti Policijske postaje Medvode so namreč včeraj, v večernem času, na območju Zbilj v strnjenem naselju, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 km/h, opravljali poostren nadzor nad prekoračitvami hitrosti po akciji “speed” in izmerili ter ustavili voznika osebnega avtomobila Porsche GT3 RS, ki je bil z laserskim merilnikom hitrosti izmerjen 131 km/h. To pomeni, da je z upoštevajočo varnostno razliko (-7 km/h) hitrost vožnje v naselju prekoračil kar za 74 km/h.

Kršitelju so policisti na kraju prekrška odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper kršitelja so podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani, za ta prekršek pa je predpisana globa najmanj 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk v cestnem prometu.

Podrobnosti o kršitelju policija ni sporočila, je pa potrebno dodati, da gre za zelo drag in ekstremno zmogljiv primer avtomobila, ki zmore več kot 500 konjskih moči, zanj pa je treba odšteti najmanj 230 tisoč evrov (po podatkih iz leta 2022 glede na avtomobilistične revije). Iz česar lahko sklepamo, da je za volanom sedel očitno finančno zelo dobro podkovan “budžovan”.

O večjih kršitvah glede hitrosti poročajo tudi iz celjske policijske uprave. Policisti Policijske postaje Slovenske Konjice so sinoči obravnavali voznika začetnika, ki je v Zrečah, kjer je omejitev hitrosti omejena na 50 km/h, vozil kar 119 km/h. Povrh vsega je tudi kazal znake alkoholiziranosti. Alkotest mu je pokazal dober promil, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje, dobil je tudi prepoved nadaljnje vožnje. Obdolžilni predlog seveda sledi.

V noči iz sobote na nedeljo so celjski policisti obravnavali voznico osebnega vozila, ki so ji namerili 2,4 promila, zato so jo pridržali do streznitve. Tudi pri njej sledi obdolžilni predlog.