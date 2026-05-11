(FOTO) Zagorelo v bližini celjskega Starega gradu

Piše: C. R.

“Gori gozd na južni strani doma proti Staremu gradu,” nam je sporočila bralka iz Celja.

Klic na pomoč so zabeležili malo pred osmo uro.

Na Grajskem hribu v Celju je zjutraj izbruhnil požar, ki se zaradi suhega in močno poraščenega terena ter vetra hitro širi po gozdni površini. Kot je za STA povedal poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko, je ogenj izbruhnil v bližini daljnovoda in se nato razširil v gozd. Požar še ni povsem pogašen, a je pod nadzorom.

Na terenu je zato skoraj celotna Gasilska zveza Celje, več prostovoljnih gasilskih društev je v pripravljenosti, osem enot pa aktivno sodeluje pri gašenju. Zaradi težko dostopnega terena so gasilci zaprosili tudi za pomoč iz zraka. Uprava RS za zaščito in reševanje je aktivirala zračne sile, pri gašenju pa pomagata tudi dve letali AirTractor.

Kot je pojasnil Žnidarko, požar še ni popolnoma lokaliziran, vendar je stanje pod nadzorom in ne pričakujejo širjenja proti naseljem. “Z vsemi enotami imamo območje pod kontrolo, zato ni nevarnosti za objekte,” je dejal.

Intervencija se nadaljuje, Žnidarko pa ocenjuje, da bi lahko v naslednji pol ure požar omejili na manjše območje. Na kraju ostajajo vse razpoložljive enote, ki bodo spremljale stanje tudi v prihodnjih urah.