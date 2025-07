Dva večja požara v Nadgorici in Ribnici: evakuacije, pogorel hlev, vzroki še niso znani

Piše: C. R.

Včeraj okoli 19.30 so bili policisti obveščeni o obsežnem gozdnem požaru med Nadgorico in Podgorico pri Ljubljani. Po doslej znanih podatkih se je ogenj razširil na več kot šest hektarjev gozda ter se nevarno približal več stanovanjskim objektom. Zaradi ogroženosti so morali policisti za nekaj ur evakuirati več stanovalcev, dokler gasilci požara niso omejili.

Požar je bil uspešno pogašen, v nesreči pa k sreči ni bil nihče poškodovan. Policisti so zavarovali območje, danes pa bodo opravili ogled kraja, da bi ugotovili vzrok požara.

Približno ob istem času, nekaj po 19.30, je zagorelo tudi na območju Ribnice. Po do zdaj znanih informacijah je iz še neznanega razloga – obstaja možnost udara strele – zagorel večji hlev, ki je v požaru popolnoma pogorel.

Iz objekta so pravočasno evakuirali vse živali, prav tako ni bilo poškodovanih oseb. Materialna škoda znaša več tisoč evrov. Tudi v tem primeru bodo policisti danes opravili ogled kraja, da bi ugotovili vzrok požara.