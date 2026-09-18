(VIDEO) Levičarski nevladni aktivisti imajo hude težave, zato norijo in zganjajo demagogijo

Piše: Gašper Blažič

Očitno levičarskim “nevladnim” aktivistom teče voda v grlo. Zbiranje podpisov jim ne gre, zmanjkuje tudi denarja za propagando, celo za osnovno infrastrukturo.

Študentsko društvo Iskra, znano po svoji levičarski angažiranosti, menda išče nove prostore, potem ko so jih nagnali iz pisarn, kjer so doslej gostovali brezplačno:

Kaj pa če bi se spravili delati? 🤔 pic.twitter.com/6kR12dUa3O — brutusReloaded (@brutus91101394) September 17, 2026

Tudi zavod Danes je nov dan, ki ga vodi razvpiti Filip Dobranić, ima težave. Pred dnevi so tako na svojih družbenih omrežjih začeli prosjačiti za sredstva za “udarno referendumsko kampanjo”, natančneje za tiskanje propagandnih nalepk in letakov, pa tudi za oglasni prostor. Kot pravijo, bodo tako “Sloveniji sporočili, zakaj je treba 11. oktobra obkrožiti 4x proti”. Seveda so ob tem znova pokazali tudi svojo nedemokratično držo, ko so ironično označili posvetovalne referendume za “populističen napad na demokracijo, pravice in ranljive”.

No, najbolj pa težave očitno tepejo Gorana Forbicija, ki sicer načeluje Svetu RTV Slovenija, ki po zadnjih podatkih nima več niti toliko sredstev, da bi lahko izplačalo plače. Njegov CNVOS je včeraj objavil naslednje sporočilo: “Vlada je danes ustanovitev sklada za zdravljenje redkih bolezni otrok izkoristila za to, da je zraven še popolnoma ukinila Sklad za nevladne organizacije in pobrala vsa sredstva. Vzameš denar in prekineš že podpisane pogodbe socialcem, humanitarcem, gasilcem ter kulturnikom, nato pa rečeš, da gre vse za bolne otroke. Podel politični ščit in čisti revanšizem! Oblast se hoče tako krčevito maščevati tistim nekaj kritičnim glasovom, da ji je povsem vseeno za več kot 300 organizacij, od škofijskih Karitas do Rdečega križa, športnih zvez, lokalnih gasilskih zvez, kulturnih društev, mladinskih organizacij, in predvsem za vse tiste, za katere vse te organizacije na terenu skrbijo in jim pomagajo.”

Kot razkriva Miran Videtič, je sporočilo grdo manipulativno: “Ko zmanjka argumentov, zlorabi gasilce, socialce, humanitarce……seveda, imena Muki, Jaša, Barbara,…in ostalih prisesancev ne omenja… …so javnosti rdeča krpa! Zato jih tudi zamolči!” Pač pa ob tem CNVOS zlorabi gasilce, Karitas …

Vse jasno.