Razgrajal na policijski postaji

Piše: C. R.

Tu in tam se zgodi, da možem v modrem ni potrebno iti v akcijo na teren, saj imajo razgrajače kar na policijski postaji. To se je včeraj zgodilo v Sežani.

Včeraj ob 9.26 je na PP Sežana prikorakal 30-letni državljan Italije, ki sicer biva v Sloveniji, in začel precej jeznorito rogoviliti. Razlog za to ni znan, morda je bil besen zaradi neučinkovitosti policije, dejstvo pa je, da si je dal duška z udarjanjem po steklu dežurne sobe, pri tem pa na račun mož postave izrekel kar nekaj konkretnih groženj in zmerljivk.

Seveda so ga varuhi reda takoj “strokovno obdelali” in pri njem našli tudi nož. Vendar so ga morali pred “hlajenjem” odpeljati na strokovni pregled v Zdravstveno dom Sežana.

Vsekakor pa ga bo njegovo rogoviljenje veliko stalo. Ker je kršil javni red in mir, je za popotnico dobil položnico, policisti preverjajo še sum storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.