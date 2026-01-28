Domišljal si je, da je na Divjem zahodu

Piše: C. R.

Zgodba, ki bi kvečjemu sodila v kakšne vesterne, vendar se je zgodila danes v bližini Kopra.

Zgodaj zjutraj je namreč 41-letnik v Maliji rogovilil s strelnim orožjem. Obiskal ga je njegov vrstnik, pri čemer je gostitelj je svojega gosta napadel s strelnim orožjem (ni znano, kakšnim) in ustrelil proti njemu, k sreči pa je zgrešil. Ni znano, ali je streljal namerno, a očitno se je zgodil poskus uboja.

Policisti so kasneje na domu storilca izvedli hišno preiskavo in našli orožje ter naboje, za vse našteto pa lastnik ni imel dovoljenja. Ovadili ga bodo zaradi povzročitve splošne nevarnosti ter poskusa uboja, seveda so ga tudi odpeljali v pridržanje. Povrh vsega bo plačal tudi za prekršek nedovoljene posesti orožja.