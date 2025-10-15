Dolgoprstež ropal turistke!

Piše: C. R.

PU Koper poroča o predrznem dolgoprstežu, ki se je lotil turistov v Piranu. Pri tem je bil tudi zelo uspešen.

Včeraj popoldne je v Piranu neznani moški ogovoril dva turista, državljana Avstrije, pri tem pa je ženski iz torbice ukradel telefon in denarnico z dokumenti ter gotovino.

Kasneje je policistom prijavila drzno tatvino še državljanka Italije. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bilo izvršenih več drznih tatvin v Piranu. V vseh primerih je turiste najprej moški ogovoril in jim ponujal izdelke, drugi pa jim je v tem času ukradel denarnico iz nahrbtnika. Zadeva se intenzivno preiskuje.