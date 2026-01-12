Bil je krepko “pod gasom”, o sebi je bil prepričan, da je trezen

Piše: C. R.

Prometniki so v petek v večernih urah zalotili ljubitelja maliganov. Pravzaprav so nanj opozorili občani, ki so opazili, da po Kajuhovi cesti vozi precej okajen možakar, ki se je prav čudno motovilil s svojim jeklenim konjičkom.

Za volanom so nato našli 54-letnika, ki je v pojočo travico pihnil 2,4 promila, kar pomeni, da je imel za seboj “težak” dan. Vendar pa se heroj za volanom ni strinjal in je vztrajal, da je trezen, zato so ga odpeljali na strokovni pregled. Kaj je pokazal odvzem krvi, ni znano, verjetno pa je bil rezultat podoben. Kakorkoli že, njegova samozavest ga ni obvarovala pred ukrepi, saj so mu odvzeli vozniško in prepovedali vožnjo, odredili so mu tudi pridržanje. V kratkem lahko pričakuje veselo snidenje s sodnikom.