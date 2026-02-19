Zmaga ne bo dovolj, potrebna bo močna zmaga

Piše: Marko Puš

Do volitev, za katere mnogi pravijo, da bodo za Slovenijo usodne, nas loči le še nekaj prespanih noči.

Ob tem delim misli tistih, ki ocenjujejo, da se bo po njih pokazalo, ali bomo Slovenci šli nazaj v čas pred letom 1991 ali pa bomo začeli dohitevati razvite zahodne države. Na tehtnici je torej veliko.

Da bi se izognili najbolj črnemu scenariju, o tem se verjetno vsi strinjamo, moramo Slovenci izvoliti stabilno desnosredinsko vlado. Na Logarjeve Demokrate ne gre računati, čeprav jih mnogi na levici načrtno obravnavajo kot nekakšno »satelitsko« stranko, da bi slabili SDS. Ne nasedajte, oni imajo svojo računico, kar so sami priznali, s Svobodo, ki je štiri leta uničevala našo državo. Kot rešilno bilko za sestavo leve vlade jih vidijo celo v SD.

Tranzicijska omrežja torej preračunavajo vse možne scenarije, da bi ohranila oblast in svoje rente. A edina možna rešitev za sestavo desnosredinske vlade je močna zmaga Slovenske demokratske stranke. Ne zgolj zmaga, ampak prepričljiva zmaga z »veliko večino«. Ko bo ta dovolj močna, odpadejo vsa izključevanja, niti ne bo možnosti za sestavo leve vlade ali celo kakšnega »tretjega bloka«, kar je v zadnjem obdobju popularna krilatica. Ko je zmaga prepričljiva, se poražene stranke praviloma same začnejo ponujati, saj nobena ne bi rada preživela morebitna štiri leta v opoziciji. Tudi tiste zaklete, »da z Janšo ne gredo v koalicijo«.

Ker je na tehtnici naša prihodnost in kako bomo živeli vsi, ki se ne pišemo Janković, Golob ali Pečečnik, je zato nujna mobilizacija v smeri najboljšega možnega rezultata SDS. Pretekli referendumi nam lahko kažejo zgled, da se SDS obeta zgodovinska zmaga. Okoliščine niso še nikoli toliko dozorele, da državljani s skupnimi močmi tega ne bi dosegli.