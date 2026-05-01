Von der Leynova je pokvarjena hinavka, brezobzirna totalitarka, je rakava celica sredi Evrope

Piše: Jože Biščak, novinar, urednik in voditelj oddaje Kavarna Hayek

Najcenejša energija je tista, ki je ne uporabljamo. To se nedavne besede predsednice Evropske komisije (EK) Ursule von der Leyen kot odgovor na energetsko krizo. Prebivalcem držav EU tako sporoča, naj se ne grejejo, naj ne kuhajo, perejo ali potujejo – ker je to najceneje.

Prava intelektualka je tale von der Leynova. Če imaš prazen tank v avtomobilu, privarčuješ; če zvečer ždiš v temi, privarčuješ; če se tuširaš z mrzlo vodo, privarčuješ. In stanovanje? Ah, če nimaš kje prebivati, je res veliko ceneje, kot če moraš vzdrževati prebivališče. Pravzaprav bi bilo najbolje, da tudi jedli ne bi, saj je najcenejša hrana tista, ki je ne pojemo. Še posebno ne mesa, ki je iz dneva v dan dražje. Poleg tega krave prdijo, tako sproščajo metan, ki je toplogredni plin, kar povzroča globalno segrevanje. Torej je edina rešitev za poceni govedino tisto, kar priporoča von der Leynova: ne uživajte je. Ne boste samo privarčevali, ampak boste tudi reševali planet.

Človek bi rekel, da je to logično sklepanje. Če ne poznamo ozadja. Težave, ki jih je povzročil ravno Bruselj, bi zdaj reševali na plečih običajnih ljudi. S tem evropska birokracija priznava, da je zadeve, ki so pomembne za preživetje in blaginjo, zavozila. Predlogi predsednice EK kažejo, da jim je v resnici zmanjkalo rešitev, čeprav jih od njih ni nihče zahteval. Se spomnite reakcije ob pandemiji kitajskega virusa? Če bi države članice čakale na reševalni jopič EU in ne bi same ukrepale, bi bila katastrofa še večja, kot je bila. Tudi zdaj nekatere članice delajo po svoje, kajti čakanje na Bruselj pomeni čakanje na Godota. Kar von der Leynovi ni všeč. Zato tem neposlušnim in neučakanim državam grozi s sankcijami, kajti le ona je tista edina in prosvetljena, ki ve, kaj je najbolje. In ta ženska je tista oseba, ki je najbolj spodbujala tako imenovane »zelene politike«, zapirala zanesljive vire energije in pustila na cedilu staro celino. Danes je večini članic že povsem jasno, da je predsednica EK zlobna in grozljiva ženska, ki svojo nesposobnost skriva za željo po popolni oblasti. Kaja Kallas, visoka evropska komisarka za zunanje zadeve in varnost, jo je po poročanju medijev v neformalnem pogovoru označila za »diktatorko«. Tudi Charles Michel, nekdanji predsednik Evropskega sveta, o predsednici komisije ne najde lepih besed, saj jo obtožuje avtoritarnega vodenja in koncentracije moči. Tudi znotraj Evropske komisije von der Leynova vse bolj koncentrira moč v svojih rokah. Povedano drugače. Po besedah Michela si predsednica EK prizadeva za »superavtoritarno vladavino«.

Ta vladavina vključuje popoln nadzor nad državljani članic EU: od akta o digitalnih storitvah prek prepovedi družbenih omrežij za mladoletne do registracije pri vstopu na družbena omrežja, kar pomeni, da bodo bruseljski birokrati lahko sledili vsakomur. Evropska komisija se tako spreminja v orwellovsko ministrstvo za resnico: lahko počnemo in govorimo samo tisto, kar se porodi v bolnem umu ženske, ki si patološko domišlja, da je voditeljica. V resnici je eno revše, lakajka globalističnih elit, popolnoma neprimerna in nesposobna za ta položaj. Ampak tisti, ki so jo tja postavili, so že vedeli, zakaj. Kot v posmeh in višek perverznosti je na palačo Berlaymont, kjer domuje Evropska komisija, izobesila transparent z napisom Demokracija. Sprevrženost in brezsramnost brez primere. Ženska, ki ljudem odreka svobodno delovanje, demokratično odločanje, kaj bodo jedli in kako se bodo prevažali, pravi, da je njeno arbitrarno odločanje demokracija. In medtem ko se po Evropi in svetu prevaža z najetimi letali višjega cenovnega razreda in za prevoze uporablja Audi A8 L Security ali Mercedes-Benz S-razreda Guard, katerih poraba za mestno vožnjo je tudi do 35 litrov visokooktanskega goriva na 100 kilometrov, drugim pridiga, naj se ne vozijo, ker je to najceneje.

Ja, von der Leynova je pokvarjena hinavka, brezobzirna totalitarka, je rakava celica sredi Evrope.