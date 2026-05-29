Zapuščina, ki jo prejema nova vlada

Piše: Vida Kocjan

Poročilo Fiskalnega sveta RS za leto 2025 je jasen in kritičen dokument o tem, kako je odhajajoča vlada Roberta Goloba v razmeroma stabilnem obdobju (brez večjih kriz razen poplav) sistematično razrahljala javne finance.

Primanjkljaj sektorja država se je povečal za več kot 2,5 odstotne točke BDP (z okoli –0,9 odstotka v 2024 na –2,5 odstotka v 2025). Glavni vzrok je eksplozivna rast tekočih izdatkov: spremembe plačnega sistema v javnem sektorju, zimski regres, rast zaposlenosti v javni upravi in višja socialna nadomestila. Manevrski prostor iz preteklih let je bil v veliki meri zapravljen.

Nova vlada Janeza Janše tako prejema izčrpane rezerve in strukturno poslabšan položaj. Namesto gradnje varnostnih blazin in strukturnih reform v dobrih letih je prejšnja ekipa trajno dvignila raven tekoče porabe. Gre za stalno višjo osnovo plač, pokojnin in transferjev, ki bo še dolgo pritiskala na proračun. Pokojninska reforma je korak naprej za dolgoročno vzdržnost, a ne rešuje kratkoročnih in srednjeročnih tveganj. Odstopanje od srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta 2025–2028 je očitno.

Fiskalni svet ocenjuje, da je bila fiskalna politika v letu 2025 neustrezna – preveč spodbujevalna, neučinkovita in prociklična. Predvolilni bombončki (višje plače in socialni dodatki) so bili financirani na račun prihodnosti. Rezultati so omejen manevrski prostor, tveganje preseganja 3-odstotnega primanjkljaja, višji stroški zadolževanja in pritiski EU.

Nova vlada tako prevzema razrahljano fiskalno disciplino. Brez takojšnjih ukrepov – pregledov izdatkov, omejitve rasti tekoče porabe, učinkovitejših investicij in verodostojnega srednjeročnega načrtovanja – grozi spirala višjega dolga in manj prostora za razvoj ter socialno varnost ob prihodnjih šokih.

Zapuščina prejšnje vlade je resno opozorilo: zapravljeno okno priložnosti za fiskalno konsolidacijo. Vzdržne javne finance niso ideologija, temveč temeljni pogoj za vsako resno politiko blaginje. Čas iluzij po Golobovo se je iztekel. Saj tudi ne bi več dolgo trajal. Tako ni moglo iti več naprej.