Janševa velika vrnitev in Golobov povolilni polom

Piše: dr. Metod Berlec

Slovenska politična pomlad je tu! Državni zbor je v petek na tajnem glasovanju s kar 51 glasovi za in 36 proti za novega predsednika vlade izvolil predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo. Dan pred tem je predsednik SDS podpisal koalicijsko pogodbo s trojčkom strank NSi, SLS in Fokus ter z Demokrati, s katerimi so uskladili program prihajajoče desnosredinske vlade. Glede na izid tajnega glasovanja je Janšo poleg poslancev omenjenih strank podprla tudi Resni.ca, čeprav ta v skladu z napovedmi ne bo vstopila v četrto Janševo vlado. Ker imajo te stranke skupaj 48 poslanskih glasov, je jasno, da je predsednik SDS prejel tudi podporo obeh poslancev narodnih skupnosti ter še enega poslanca ali poslanke leve opozicije. To je spodbudna moralna popotnica za prihodnje delo nove desnosredinske koalicije in vlade.

V predstavitvi programa je novi predsednik vlade napovedal prizadevanja za dokončanje procesov demokratizacije ter uresničevanje programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Med ključnimi vsebinskimi prioritetami koalicije je izpostavil razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Koalicijskim partnerjem se je zahvalil za vsebinsko razpravo in usklajevanje programskih točk. Po prepričljivi izvolitvi je v skladu z ustavo prisegel, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. V kratkem nagovoru poslancem po izvolitvi je poudaril, da je bil s tem narejen »pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji«, ter pomenljivo dodal: »Hvala in ni popuščanj.« S tem je nakazal, da prihajajočo vlado čaka veliko dela. Zato je pričakovati, da bo ministrska ekipa prihajajoče 16. slovenske vlade javnosti predstavljena v teh dneh in bo potrjena v začetku junija.

Ob tem je treba poudariti, da gre za veliko politično in osebno zmago Janeza Janše – politika, ki so ga številni »politični analitiki«, »poznavalci« in politiki že velikokrat odpisali. A je s svojo vztrajnostjo, premočrtnostjo ter programom, utemeljenim na vrednotah slovenske demokratizacije in osamosvojitve, ter z zavedanjem aktualnih in prihodnjih izzivov znova dokazal, da je vrhunski politik in državnik. Na drugi strani se je dosedanji predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob iz relativnega zmagovalca volitev prelevil v popolnega poraženca povolilnega dogajanja, saj mu po volitvah ni uspelo sestaviti vlade. V patetičnega političnega diletanta. Namesto politične refleksije se zdaj užaljeno in popadljivo – skoraj tako kot nekakšna čivava – zaganja v zmagovalca povolilnega procesa ter poskuša odgovornost za svoj neuspeh preložiti na druge. Pri tem se potrjuje analiza, ki jo je v predvolilni oddaji Beremo na Novi24TV izrekel prvi človek Katedrale svobode Peter Jambrek. Po njegovem je zadnji šef partije Milan Kučan v zadnjih letih naredil dve veliki napaki: da je podprl, da je bila sestavni del Golobove vlade ekstremistična Levica, in da je pred volitvami vse stavil na GS in egocentričnega Goloba.