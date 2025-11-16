Putinova paranoja: Putin ima po vsej Rusiji podobne urade, da lahko skriva svojo lokacijo

Piše: Vančo K. Tegov

V raziskavi o kateri poroča The Telegraph, zatrjujejo, da ima Vladimir Putin replike svojih pisarn v različnih regijah Rusije, da bi dejansko zamaskiral, prikril svoje prebivališče in preprečil morebitne napade.

Ruska preiskovalna enota Systema je v poročilu razkrila tri enake sobe v ločenih rezidencah. Sestanki, za katere Kremelj trdi, da so potekali v Putinovi uradni rezidenci v Novo-Ogarjovu na obrobju Moskve, so se dejansko odvijali več sto kilometrov stran.

Ena od replik je v Sočiju ob Črnem morju, druga pa na njegovem obsežnem gozdnem posestvu v Valdaiu, jezerskem mestu na pol poti med Moskvo in Sankt Peterburgom.

Preiskovalci Systeme so analizirali 700 videoposnetkov in preučili razkrite potovalne zapise Putinovega spremstva, da bi ugotovili, kje se je “skrival na očeh vseh”.

Ugotovili so subtilne razlike v notranji opremi vsake lokacije, da bi ugotovili, kje se predsednik dejansko nahaja.

V propagandni oddaji Kremlja iz leta 2020 novinar državne televizije vstopi skozi vrata in se zdi, da se pojavi na tiskovni konferenci. Toda ruski gledalci morda niso opazili, da sta sobi v popolnoma različnih mestih.

Prevara, varnostni trik je bil razkrit, ko so preiskovalci opazili, da se višina kljuke na vratih med posnetki nekoliko razlikuje, kar je razkrilo, da so bili posnetki posneti na dveh različnih lokacijah.

Drugi namigi so vključevali višino stenskega spoja za Putinovo mizo in majhne spremembe v pohištvu in opremi – od oblike stojala za televizor in barve mize do števila stropnih prezračevalnih odprtin in položaja termostata.

Poročilo dejansko pravilno ugotavlja, da Putin od začetka obsežne vojne v Ukrajini vse bolj raje izbira svojo močno varovano rezidenco Valdai.

Čeprav so se že prej pojavljale govorice o obstoju enakih sob, jih analitiki do sedaj niso mogli z gotovostjo ločiti.

Čezmerno varovanje in protokoli sami sebi v napoto

Raziskovalci so svoje sklepe podkrepili s potovalnimi zapisi novinarjev državne televizije – ki so prisegli molčečnost o tem, kje snemajo ruskega voditelja – in članov njegove varnostne enote. »Očitno gre za varnost,« je za RFL povedal Konstantin Gaase, ruski znanstvenik in strokovnjak za avtokracijo. Bolj ko ne se gre za paranojo posebne vrste, ki se pojavlja pri podobnih avtokratih.

Po podatkih Systeme so kremeljski pomočniki ponaredili tudi datume snemanja posnetkov ruskega predsednika, pri čemer so pogosto uporabili že pripravljene posnetke, posnete nekaj dni ali tednov prej, da bi prikrili Putinovo resnično prebivališče.

Po podatkih Systeme je bil skoraj vsak sestanek, ki naj bi bil letos posnet v Novo-Ogarjovu, dejansko v Valdaiu, saj Putina vse bolj skrbi varnost.

Oddaljeno letovišče Valdai, kjer naj bi, po skorajda zanesljivih podatkih, živela Putinova partnerica Alina Kabajeva in njuna dva sinova, se nahaja na polotoku in naj bi ga bilo veliko težje napasti z raketami ali brezpilotnimi letali.

Satelitski posnetki kažejo, da je bilo poleti 2024 okoli jezera Valdai nameščenih 12 protiletalskih sistemov Pancir-S1, saj je Kijev okrepil napade z brezpilotnimi letali na rusko ozemlje.

Dejanski umik Putina iz Moskve že kmalu po februarju 2022

Putin se je februarja 2022 po invaziji na Ukrajino umaknil v Valdai. Tam naj bi živela njegova partnerica Alina Kabajeva in njuna dva sinova.

Za primerjavo, celotno metropolitansko območje Moskve, kjer živi več kot 20 milijonov ljudi, pokriva le 60 takšnih sistemov, poroča The Moscow Times.

Ukrajinski brezpilotni letalniki so bili opaženi v bližini Putinove pisarne v Kremlju in domnevno so zanetili požar v bližini njegove črnomorske palače – nekoč znane po “vodni diskoteki”, budoarju s plesnimi stebri, salonu za nargile in miniaturni železnici. Zaradi strahu pred napadi je Putin spremenil način življenja in dela, čeprav so vsa njegova prebivališča opremljena z bunkerji.

Prejšnja poročila opozicijskega medijskega kanala Proekt so trdila, da je Putin porušil svojo poletno palačo Bočarov Ručej iz Stalinove dobe, ki je bila nekoč namenjena sprejemanju tujih dostojanstvenikov, zaradi pomislekov, da je ranljiva za ukrajinske napade.

Preiskovalci Putinovo obsedenost, paranojo z varnostjo primerjajo z obsedenostjo Sadama Huseina, ki je imel več močno varovanih rezidenc, da bi skril svoje prebivališče.

Ustavitev vojne edino zdravilo in pomirjevalo za Putinovo naraščajočo in težko obvladljivo paranojo

S tem početjem, z večkratnimi kopijami predsedniškega urada, angažiranjem aparata in strokovnjakov za tovrstno problematiko ter z protokoli, ki jih imajo za vsakokratno delovanje v ekipi, dejansko povečajo rizik in možnost, da se nekomu od njih, ob vseh stresih in napetostih, ki jih povzroča tovrstno delo, »odpelje« in naredi tisto, česar se avtokrat boji.

Res pa se avtokratom navadno »odpelje« prej kot pa uslužbencu. Tudi pri Putinu se da opaziti simptome, Parkinsonove bolezni, vsekakor pa naraščajočo paranojo, ki je očitno posledica obremenitev zaradi vodenja vojne.