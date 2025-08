Ne pomenite jim nič

Piše: Marko Puš

Kako neverjetna je levica in kako usmerja svoje puščice na najbolj živalske instinkte ljudi, pove njeno zmagoslavje ob sprejetju zakona o živalih.

Takega veselja ni bilo videti nikoli doslej na področjih, ki bi se dotikala ljudi. Saj ne da so zanje kaj res pomembnega naredili, a nekoč so se levičarji vsaj delali, da zanje delajo velike stvari. Hkrati so sprejeli še zakon o zakajanju s konopljo in zastrupljanju starejših.

Naša civilizacija ni bila še nikoli tako nizko. V Sloveniji iz leta v leto padajo rekordi o nizki rodnosti med Slovenci, a od nikogar na vladi do danes nisem slišal niti najmanjše omembe, da imamo resen problem. Namesto tega potihoma uvažajo migrante, namesto skrbi za starejše in prenovo zdravstvenega sistema kot nacisti zanje uvajajo »pobijalnice« in gradijo zavetišča za živali. Namesto skrbi za kmeta dajejo prednost zverem. Če niste iz kroga njihove oligarhije, niste vredni nič. Vsak pes, konj in volk iz kočevskega gozda je pri njih deležen več razumevanja. Ni naključje, da je Hitler slovel po tem, da je imel raje živali kot ljudi, in še nikoli ni bilo tako očitno, koliko skupnega ima slovenska tranzicijska klika skupnega s tem monstrumom.

Strah ostaja, ker določeno število ljudi, ki politike ne spremlja od blizu, to kupi. Golobovo ravnanje s kužki in skakanje v bazen z »najbolj koruptivnim« županom uživa v svetu socialnih omrežij določeno mero simpatij. Po zaslugi kulturnega marksizma smo postali razvrednotena družba z vse manj družinami z otroki, ki jih nadomeščajo pari in celo samski s kužki in z mucki. A optimizem velja, ker prihajajo nove generacije s pravimi vrednotami in ki se jim moderno levičarstvo upira v dno duše. In pozitivo je treba ohraniti, ker je število zdravo mislečih Slovencev, ki so spregledali vladne lumparije, še vedno dovolj visoko, da bodo Goloba na prihodnjih volitvah poslali v oslovsko klop.