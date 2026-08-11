Jutri Sončev mrk, a ne pozabite na zaščito oči!

Pred redkim popolnim Sončevim mrkom, ki ga bo mogoče v sredo opazovati v delih severne poloble, iz evropskih držav poročajo o vrhuncu povpraševanja po certificiranih zaščitnih očalih. Lekarne, optiki in druge trgovine le s težavo zagotavljajo zadostno količino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Španiji, kjer bo pot popolnega mrka potekala približno od severnega mesta Oviedo do otoka Majorka, je vse težje najti certificirana zaščitna očala, ki zagotavljajo ustrezno zaščito. Številni distributerji ob tem izpostavljajo, da jim jih je zmanjkalo.

Očal je zmanjkalo tudi v madridskem naravoslovnem muzeju. Muzej je ena od 30 znanstvenih institucij, ki so v okviru vladne kampanje po vsej državi brezplačno razdelile dva milijona zaščitnih očal. Nekatere lekarne v Madridu pa so jih danes še imele na zalogi in so jih prodajale v povprečju za tri do štiri evre.

V belgijski prestolnici Bruselj, kjer bo med mrkom Luna prekrila 90 odstotkov Sončeve ploskve, večina optikov nima več zaščitnih očal. V optiki, ki jih je v dneh pred redkim astronomskim pojavom uspela dobiti, pa so za AFP navedli, da so sto očal prodali v 30 minutah.

Na Portugalskem je mreža Club da Visao, ki združuje več kot 600 optikov, prav tako brezplačno delila certificirana očala, in sicer ena očala na osebo. Kljub večkratnemu dopolnjevanju zalog je tudi tam očal zmanjkalo.

V Franciji, kjer bo Sončev mrk viden delno, nekatere lekarne še vedno dobivajo nove pošiljke očal, ki pa jih prodajajo po znatno višjih cenah. V ponedeljek so jih v eni od pariških lekarn prodajali po 5,95 evra.

Predsednik Francoske federacije farmacevtskih sindikatov Philippe Besset je povedal, da je bilo povpraševanje veliko večje od pričakovanega. Pred nekaj meseci so namreč dobavitelji lekarnam ponudili po okoli 200 očal, kar bi zadostovalo za približno štiri milijone ljudi. Njegova lekarna pa je celotno naročilo 200 očal prodala v enem tednu.

Pomanjkanje je oftalmologe spodbudilo, da so ljudi opozorili pred nakupom necertificiranih nadomestkov. V Španiji so medtem oblasti v ponedeljek zaradi tveganja poškodb oči umaknile s trga šest modelov očal.

Pri opazovanju Sončevega mrka je namreč nujna ustrezna zaščita oči, saj lahko neposredno gledanje v Sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida. Pred sredinim astronomskim pojavom, ki bo v Sloveniji viden le delno, so slovenski oftamologi opozorili, da neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev.