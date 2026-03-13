Napadi na »svobodo« kot grožnja nacionalni varnost

Piše: Dr. Matevž Tomšič

Največja vladna stranka je tarča nezaslišane gonje. Pravzaprav se napadi nanjo vrstijo eden za drugim. Nepridipravi so se domnevno lotili tako Instagramovega profila Gibanja Svoboda kot tudi tozadevnega profila njenega predsednika in premierja Roberta Goloba. To naj bi se zgodilo tako, da so vanju vdrli številni lažni sledilci, ki so tam pisali »neprimerne« stvari. Konkretno, na vprašanje, ali pod sedanjo vlado živijo bolj svobodno, so se množično odzvali z odločnim – ne. Zato so se pri »svobodi« odločili, da komentiranje zaklenejo. Svoboda ima pač svoje meje, mar ne?

Pri tem so začeli v tej stranki napletati, da se je nanjo – in posledično na vlado kot celoto – zgodil kibernetski napad iz tujine. Da, prav ste slišali. Posredi je »zunanji« sovražnik. Človek je ob tej retoriki dobil vtis, da se pripravlja agresija na Slovenijo, da se na njenih mejah kopičijo sovražne oklepne enote in samo čakajo na vdor v državo. A premier je pojasnil, da za tem stojijo domači naročniki. Napredna javnost bo seveda nemudoma razbrala, kdo so to.

A izkazalo se je, da ne gre za neko razvejano zaroto. V bistvu je stvar zrežiral en točno določeni Nepridiprav, tisti, ki prav pod tem »umetniškim« imenom nastopa na družbenih omrežjih. Gre za spletnega vplivneža po imenu Aleksandar Repić, ki do pred kratkim medijskim krogom ni bil kaj posebno znan, vendar ima več kot sto tisoč sledilcev. Oni je tisti, ki je usmeril to množico sledilcev nad vlado, vladajočo stranko in njenega predsednika. Tako da je zgodba o kibernetskem napadu povsem iz trte izvita. Večina teh, ki so se v omenjeni anketi izjasnili, da ne živijo svobodno, niso bili nikakršni »lažni profili«, ampak konkretni posamezniki, ki pač niso zadovoljni s tem, kako se obnašajo vladajoči.

Vendar je Repić čez noč postal sovražnik številka ena vladajoče koalicije. In sledile so sankcije. Najprej ga je policija aretirala na brniškem letališču. Nato pa so mu ukinili profil na Instagramu (ki so mu ga sicer čez nekaj dni vrnili). Je res mogoče verjeti, da gre pri tem za naključja? Zelo težko. Na policiji so sicer hiteli zatrjevati, da je bila aretacija povsem nepovezana z Repićevim javnim angažmajem, da ni nobenega političnega ozadja. A če nekaj takega že vnaprej tako vneto zatrjujejo, je to razlog za dvome. Sploh, ker so aretacijo izvedli na zelo teatralen način, z uporabo prisilnih sredstev (čeprav za to ni bilo nobene potrebe). In sploh, ker vemo, kako zelo se je Golob trudil policijo »depolitizirati« (beri: spraviti jo pod svoj nadzor).

Pri omenjenem vplivnežu imajo v »svobodi« en velik problem. Nikakor ga namreč ne morejo povezati s svojimi političnimi nasprotniki, sploh ne z Janezom Janšo (pa če se še tako trudijo). V času zadnje Janševe vlade je bil namreč glasen kritik njenih ukrepov, predvsem tistih v povezavi z epidemijo covida-19. To pomeni, da ne gre za nikakršnega desničarja, kaj šele za »janšista«. Verjetno sploh nima nekih trdnih političnih afinitet. A Golobova vlada ga očitno spravlja še bolj ob živce kot njena predhodnica. In tudi diskreditirati ga je zelo težko. Resda gre za človeka s kriminalno preteklostjo. A sam tega niti malo ne skriva. Njegovim sledilcem je torej povsem jasno, s kom imajo opravka.

Razlaganje o raznih napadih na spletne profile vladajočih, ki naj bi pomenili nič manj kot grožnjo nacionalni varnosti (sic!), služi predvsem sanaciji škode, ki jo povzročajo njihovi vedno bolj številni kritiki. Oblastno garnituro lahko skrbi predvsem to, da je med spletnimi vplivneži in njihovimi sledilci veliko takšnih, ki praviloma sodijo v kategorijo politično neopredeljenih. To so ljudje, ki ne spremljajo tradicionalnih medijev in ki jih javnomnenjske ankete zelo težko zaznajo. A v primeru tesnega volilnega izida utegnejo biti »jeziček na tehtnici«. Spretni volilni strategi bi morali takšno stvar znati izkoristiti.