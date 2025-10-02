Krščanstvo na pragu nove pomladi

Piše: Anita Gužvič

Ne glede na politične preference ali osebno stališče do Charlieja Kirka ni mogoče prezreti dogodkov, ki so sledili njegovi smrti.

V tednih po atentatu se dogaja nekaj izjemnega. Iz ZDA in zunaj njenih meja prihajajo poročila o dramatični rasti obiskov cerkva in javnega izpovedovanja vere. Na tisoče mladih raziskuje krščanstvo, odpirajo Sveto pismo ali pa postajajo drznejši in odločnejši v svoji veri.

Tragedija ni sprožila nasilja ali revolucije; nasprotno, sprožila je val duhovnega zanimanja. Pastor Mark Francey je na primer poročal o 30-odstotni rasti obiskovalcev svoje cerkve, medtem ko pastor Craig Dyson iz Nevade opaža prepolne vrste in rekordno število ljudi, ki sprejemajo Kristusa na nedeljskih bogoslužjih.

Podobno je zabeleženih več kot 37.000 novih prošenj za ustanovitev podružnic organizacije Turning Point USA – kar je znak, da se mladina aktivno vključuje tako v versko kot družbeno življenje. Kirkova smrt tako presega politični okvir in postaja prelomnica v duhovnem življenju mnogih.

Ta trend se ne dogaja le v Ameriki. Objave običajnih ljudi, predvsem mladih na TikToku, X in Instagramu dokazujejo, da so po vsem svetu začeli razmišljati o velikih življenjskih vprašanjih.

Val odpuščanja pa je sprožila vdova Erika Kirk, ki je javno odpustila morilcu svojega moža: »Odpustim mu, ker je to storil Kristus«. To je sprožilo globalno sporočilo moči odpuščanja in ljubezni, ki je kot domino efekt potoval po vsem svetu. Na družbenih omrežjih so sledila pričevanja ljudi, ki so se po njenem dejanju sami odločili odpuščati. Med njimi je tudi hollywoodski zvezdnik Tim Allen, ki je zapisal: »Te besede so se me globoko dotaknile. Po 60 letih sem zdaj pripravljen reči: Odpustim moškemu, ki je ubil mojega očeta.«

To je opomin, da krščanstvo ni abstraktna filozofija, temveč živa vera. Tega neizpodbitnega vala duhovne žeje, ki ga vidimo, ni mogoče razložiti drugače kot začetek duhovnega prebujenja. Sprejemamo ga tudi v Sloveniji.