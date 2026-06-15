Prvi turistično-podjetniški hackathon v Brežicah

Piše: S. P.

V Brežicah je potekal prvi turistično-podjetniški hackathon, ki sta ga v sodelovanju izvedla Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru. Dvodnevni podjetniški izziv je bil namenjen dijakinjam in dijakom, ki so se preizkusili v reševanju realnega izziva lokalnega turistično-gostinskega podjetja ter pri tem razvijali podjetniške, ustvarjalne in predstavitvene veščine.

Hackathon je potekal 11. in 12. junija 2026 na Fakulteti za turizem UM v Brežicah. Udeležilo se ga je 18 dijakinj in dijakov iz Gimnazije Brežice in SIC Brežice, ki so v petih skupinah iskali inovativne, izvedljive in tržno zanimive rešitve za izziv Picerije Huda. Mladi so dobili priložnost, da se povežejo z lokalnim okoljem, spoznajo konkretne izzive podjetništva v turizmu in gostinstvu ter svoje ideje razvijejo od začetnega razmišljanja do poslovnega modela in zaključne predstavitve.

Osrednji namen hackathona je bil mladim približati podjetniški način razmišljanja skozi praktično delo. Namesto klasičnega predavanja so dijaki delali v skupinah, raziskovali potrebe uporabnikov, preverjali predpostavke na terenu, oblikovali ideje, razvijali prototipe in pripravljali kratke predstavitve oziroma pitche. Pri tem so sledili pristopu design thinking, ki v ospredje postavlja razumevanje uporabnika, jasno opredelitev problema, iskanje rešitev, prototipiranje in testiranje.

Izziv Picerije Huda je dijake postavil pred realno nalogo iz lokalnega okolja. Ekipe so morale razmisliti, kako lahko podjetje še bolje nagovori svoje uporabnike, razvije nove ponudbe, izboljša uporabniško izkušnjo oziroma odgovori na izzive, s katerimi se srečuje v praksi. S tem so dijaki spoznali, da dobre podjetniške ideje ne nastanejo zgolj za mizo, temveč z opazovanjem, pogovorom z uporabniki, preverjanjem potreb in prilagajanjem rešitev dejanskemu trgu.

Hackathon je vodil dr. Janez Gorenc s Fakultete za turizem UM. Dijakom so pri razvoju idej in pripravi rešitev mentorsko podporo nudili Sandra Peršak, podjetniška mentorica iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ter šolska mentorja Elena Mlakar iz SIC Brežice in Gregor Horžen iz Gimnazije Brežice.

Prvi dan je bil namenjen razumevanju izziva, raziskovanju uporabnikov in oblikovanju začetnih rešitev. Po uvodni predstavitvi izziva so ekipe skozi delavnico empatije in definiranja problema razmišljale o tem, kdo so potencialni uporabniki, kakšne potrebe imajo in katere težave želijo rešiti. Sledilo je samostojno raziskovanje trga in terensko delo, kjer so dijaki preverjali svoje predpostavke, zbirali informacije in iskali vpoglede, ki so jim pomagali pri nadaljnjem razvoju idej. Dan so zaključili z oblikovanjem prvih poslovnih modelov in prototipov.

Drugi dan so ekipe nadaljevale s testiranjem rešitev, pripravo finančnih izhodišč in piljenjem predstavitev. Poseben poudarek je bil namenjen pitchingu – kratki, jasni in prepričljivi predstavitvi ideje, v kateri morajo ekipe predstaviti problem, rešitev, uporabnike, poslovni model in izvedljivost predlagane rešitve. Dijaki so tako poleg podjetniškega razmišljanja razvijali tudi komunikacijske veščine, javno nastopanje, argumentiranje in timsko sodelovanje.

Zaključek hackathona je predstavljal veliki finale, na katerem je vseh pet skupin predstavilo svoje rešitve pred ocenjevalno komisijo. V komisiji so bili Tadej Levičar, direktor Picerije Huda, Ana Ponikvar iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ter dr. Biljana Božinovski s Fakultete za turizem UM. Komisija je pri ocenjevanju upoštevala razumevanje izziva, inovativnost rešitve, izvedljivost, poslovni model, uporabniško vrednost in kakovost predstavitve.

S turistično-podjetniškim hackathonom smo mladim želeli ponuditi izkušnjo, ki združuje podjetništvo, turizem, ustvarjalnost in delo na resničnem izzivu. Dijaki so pokazali veliko zavzetosti, radovednosti in poguma pri razvijanju idej, predvsem pa so dokazali, da znajo razmišljati praktično, uporabniško usmerjeno in timsko.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Fakulteta za turizem UM si želita, da bi turistično-podjetniški hackathon postal primer dobre prakse povezovanja mladih, šol, fakultete, lokalnih podjetij in podpornega okolja. Prvi izvedeni hackathon je potrdil, da je v Brežicah veliko prostora za razvoj ustvarjalnih, podjetniških in turističnih idej, ki lahko prispevajo k živahnejšemu lokalnemu okolju.