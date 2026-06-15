(PISMO BRALKE) O spremembi volilnega zakona

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Volilni zakon naj bo brez ponarejenih multikulturnih biserov iz Kučanovega protislovenskega klana.

Da, zlasti javni mediji so nas “razveselili” z izjemno lepo novico, ko so naznanili, da so predlaganim rešitvam, zlasti odvzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, “ostro nasprotovali v opozicijskih strankah Gibanje Svoboda in Levici”. Ta podatek lahko najdemo kjerkoli na spletu. Kot da sta Gibanje Svoboda in Levica zvezdi vodnici samostojne in demokratične Slovenije! Kot da nista – prav nasprotno – najtežji mlinski kamen na vratu slovenskega naroda in drźave, seveda, kot je vsemu svetu znano, iz mlina, ki ga v vsakdanjem političnem jeziku imenujemo Kučanov klan. Gre za ostanek nekdanje Titove totalitarne Jugoslavije, ki – namesto JNA – zdaj še naprej izdajalsko pije kri Sloveniji in slovenskemu narodu. Predvsem pa ga vsestransko, še najbolj pa gospodarsko oziroma finančno, IZČRPAVA, DA LAHKO VZDRŽUJE VELIKANSKO PARAVOJSKO SOROSOVIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ, KI PODPIRAJO POPOLNO UNIČENJE SLOVENCEV IN SLOVENIJE.

Včeraj (14.6.2026) in danes zjutraj smo se lahko tudi v slovenskih komunističnih medijih, zlasti v javnem radiu Prvem, temeljito seznanili še z dvema “veselima” novicama. Prva je bila iz Švice, druga pa iz Italije. Obe pa sta potrjevali že dolgo znano dejstvo, da se zahodna civilizacija vse hitreje spreminja v tisto civilizacijo, ki jo poznamo v tako imenovanem tretjem svetu, zlasti v pa v bližnjevzhodnem islamizmu. Da, izvedeli smo, kako muslimanske ilegalne migracije iz dneva v dan vse bolj napredujejo pri zavzemanju (okupaciji?) zahodne Evrope in tudi pri njenem POLITIČNEM obvladovanju. To dejstvo je menda zelo razveseljivo, saj bodo skupaj z evropskimi avtohtonimi narodi za vedno izginili tudi evropski nacionalizmi in rasizmi, bistveno povezani s fašizmi in nacizmi, največjima katastrofama v zgodovini. O najhujšem in najbolj trdoživrm totalitarizmu, torej o komunizmu, pa ni – v glavnem še vednon komunističnih – slovenskih medijih niti besede. Pa sta, navsezadnje, tako uničevalni sorosovski multikulturni globalizem (v Slovenji zasidran zlasti v Kučanovem klanu) kot vse hujša okupacija islamizma in islamskih ilegalnih migrantov v CELOTNI EVROPI, oba, dobesedno SMRTONOSNA za celotno evropsko civilizacijo in kulturo.

Torej smo včeraj in danes zjutraj iz slovenskih medijev v resnici izvedeli, da je v Švici propadel referendum za zmanjšanje – večinoma muslimanskih – legalnih in ilegalnih imigracij, v Rimu pa je propadlo zborovanje proti vse večjemu priseljevanju, zlasti muslimanov, ker ga je dobesedno “povozilo” vsaj petkrat večje zborovanje levičarjev in – večinoma – muskimanskih priseljencev proti “fašistom”. To dvoje, kar se je zgodilo v Švici in v Italiji (v Rimu), pa verjetno pomeni, da v zahodni Evropi ne bo nikoli več, tako kot je bilo. Zbogom, Evropa! Adijo, evropska tradicionalna demokracija! Na primer, islamisti in komunisti bodo poslej zmagovali na vseh volitvah, referendumih in v vseh mogočih državnih in lokalnih organih oziroma politikah, nikoli več ne bodo o svoji vsestranski usodi odločali predvsem evropski avtohtoni prebivalci sami. Kadar pa bo kjerkoli islamskih priseljencev premalo, jih bodo določene – levičarske in muslimanske -: oblsti tik pred volitvami pripeljale iz katere od tretjih držav in jim podarile stalno prebivališče. Izhoda pri pomuslimanjevanju zahodne EVROPE NI VIDETI NIKAKRŠNEGA. Marksistični multikulturni globalisti in njihovi podporniki, večinoma islamisti (s sedezem v Iranu):in komunisti (na Kitajskem), so si že povsem podredili – ne le nevtralno Švico in Rim (odprto mesto!) ali kar vso Italijo, temveč tudi vso zahodno Evropo. Kajti na Irskem, v Franciji in v Nemčiji je še huje. V Španiji pa je vse tiho, ker je praktično že vsa muslimanska. Izraela pa v resnici sploh ni več, kar je še najbolj opazil predsednik ZDA Donald Trump, ko je v zadnjih dneh nad Izraelom – kot iz obupa – visoko dvignil svoje roke. Zbogom, judovska vprašanja! Muslimanom je uspelo prav vse, kar ni Hitlerju. Stazijevska agentka Merklova pa je pri tem, ko je PROTIZAKONITO spustila milijone islamistov čez evropske meje, odigrala vodilno vlogo. To je bilo prvič vidno, ko si pomuslimanjena EU ni upala niti črhniti, ko so “junaki” Hamasa, najbolj krvoločni teroristi na svetu, pekli – kot da so zajci – izraelske malčke. To za sedanjo kulturo EU, politično in etično že povsem islamist8čno, ni nič posebnega. Je pa prava katastrofa, kadar mehko teroristko Greto Tumberg izraelska policija ujame v prepovedanem območju in jo “grdo” gleda. Živele človekove pravice! Živele nevladne organizacije! Živel Soros! Živel OZN! Živeli levi svetovni mediji!

Eno najbolj negativnih vlog pri vsej islamizaciji Evrope imajo gotovo Sorosove nevladne organizacije, hitlerjanske horde levega svetovnega fašizma, ki prejemajo milijarde in milijarde pomoči za svoje propagandno sodelovanje pri muslimanski okupaciji Zahoda, zelo verjetno vse bolj tudi pod vodstvom neke nove velesile, ki si bo, gospodarsko uničeno muslimansko Evropo prisvojila s svojimi “invseticijami”. Pa naj še kdo reče, da se Evropa ne sme upreti islamizaciji? Upreti se mora, takoj. Morda pa je že prepizno. Čez pet let bo v EU vsaj trikrat več muslimanov, kot jih je zdaj. Pa naj nasprotnikom islamizacije EU levičarji še tako očitajo nacionalizem, sorosovske nevladne organizacije, glavno propagandno podporo muslimanski in marksističnib kitajski okupaciji EU, bi morali TAKOJ prepovedati. V Sloveniji zlasti inštitut 8. marec, Slovensko filabtropijo (vsaj sorosovski del), Mirovni inštitut in tednik Mladina. Prevetriti bi morali tudi SAZU in Ustavno sodišče Republike Slovenije. Volilna igra komunistične in muslimanske inteligence v Sloveniji proti slovenskemu narodu in državi je zelo umazana igra ponarejenih etičnih biserov tako imenovanih človekovih pravic (primerjaj izjave Miha Lobnika o zadnjih predlogih za spremembo volilnega zakona). Njegove izjave so čisto nasilje nad Slovenci. Razkrinkati in onemogočiti bi bilo potrebno tudi veliko večino protislovenske globalistične elite v Kučanovem – sorosovskem in iranskem klanu. Ta je izključno multikulturni in globalistični center nekdanjih slovenskih komunistov in udbovcev, vse bolj tudi njihovih potomcev, ki kažejo svojo moč zlasti v uničevanju – brez vsakršnega pomisleka – še tisto malo politične moči avtohtonega slovenskega naroda.