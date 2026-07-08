Gaza v srcu indoktriniranih levičarjev

Piše: Borut Korun

Gaza je fenomen. Postala je objekt nenavadne naklonjenosti, žarišče in presečišče simpatij evropske in slovenske levice. Postala je izraz naraščajočega evropskega levega antisemitizma.

Ta se sedaj ne pojavlja s kljukastim križem, temveč s palestinsko zastavo. Poleg tega pa je Gaza izložbeno okno evropskega mazohizma. Mazohizem zato, ker je Izrael prednja straža evropske kulture in demokracije. To dokazuje bistvena razlika v demokratičnosti Izraela in njegovih nasprotnikov. Arabci in Druzi, ki živijo v Izraelu imajo vse državljanske pravice. Imajo celo svojo politično stranko. Na drugi strani pa je Iran, ki ni nikoli skrival, da je njegov cilj uničenje Izraela. Enako seveda njegovi plačanci. Iranski režim stoji za vsemi napadi na Izrael in je zagotovo eden najbolj krutih in nečloveških sistemov na svetu in taki so njegovi podpiranci Hezbolah, Hutijci in Hamasovci ter teroristično gibanje Boko Haram v severni Afriki. Od časa do časa pa nam kak okruten zločin v Evropi razkrije, da so džihadisti tudi že v Evropi. Zavedati pa se je treba, da bi bilo uničenje Izraela ponovitev holokavsta. Tega se najbolj zavedajo Izraelci. Zavedajo se, da ne smejo izgubiti niti ene vojne. Najbolj normalno bi bilo zato, da bi Evropejci podpirali Izrael. Dogaja pa se nasprotno, vsaj pri tistih Evropejcih, ki ne vedo več, kam sodijo.

Zaradi nenehne nekritične protiizraelske propagande smo v Sloveniji pozabili, da so vojno v Gazi začeli islamistični teroristi gibanja Hamas, ki so sedmega oktobra leta 2023 vdrli v Izrael. Njihov napad je bil klanje, posiljevanje, mučenje povsem nedolžnih ljudi, ki so jim padli v roke. Tako usodo je doživelo 1200 mož, otrok, dojenčkov, žensk … Poleg tega so odpeljali nekaj sto ljudi za talce.

Napadalci so vedeli, da se bo Izrael maščeval, vedeli so, da bo udaril desetkrat močneje. To še posebej zaradi izredne nečloveškosti in krutosti njihovega napada. Vedeli so, da bodo padale tudi arabske žrtve, toda bilo jim je vseeno. Hamasovci so se poskrili v njihove podzemne tunele, medtem ko so izraelske bombe rušile stanovanjska naselja v Gazi. Umirali so tudi otroci. Hamas je svoja izstrelišča pogosto, verjetno namenoma, postavljal pod bolnišnice ali šole. Ker so izraelske povračilne rakete letele proti hamasovskim izstreliščem, se je propagandni učinek zaradi otroških žrtev povečal. Take žrtve so izkoristili levi mediji za demoniziranje Izraela. Vsak dan, znova in znova so poročali samo o otroških žrtvah, zavedajoč se, da bo to poslušalce najbolj prizadelo. Širili so mit o genocidu, kar je bila seveda spet samo aktivistična laž v službi »boja proti imperialistom«.

Gaza je imela vse možnosti, da bi njeni ljudje živeli v miru. Izrael je zapustil njeno ozemlje. Oni pa so se pripravljali na vojno. Od kod ta nerazumnost, ta slepi fanatizem?

Odgovor je v naravi islama. Končni cilj bojevitega islama je osvojitev vsega sveta. Takrat naj bi nastal vesoljni mir. Izrael pa je največja ovira na tej poti. Kako naj zavladajo svetu, če ne morejo premagati niti majhnega Izraela? Naši mediji seveda ne poročajo, da tudi v Izraelu pogosto tulijo sirene in da ljudje sredi noči bežijo v zaklonišča. Hezbolah redno izstreljuje rakete na sever Izraela, ko pa ta vrne napad, bomo v naših medijih prebrali ali slišali, da je Izrael napadel Libanon. Ne, ni napadel Libanona, ampak fanatično šiitsko milico Hezbolah, ki deluje iz Libanona in ki je vojaški »podaljšek« Irana. Ko naši mediji poročajo o dogajanju okoli Izraela, se ne trudijo sporočati resnice, ampak delujejo kot protiizraelski aktivisti.

Izraelska in libanonska vojska se ne spopadata. Nasprotno, prav sedaj sta Izrael in Libanon sklenila dogovor, da bosta skupaj razorožila Hezbolah. To uresničiti seveda ne bo enostavno. Vojna v Libanonu se bo še nekaj časa nadaljevala. Gotovo se bo nadaljevala tudi vojna z Iranom in Hamasom.