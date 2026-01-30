Domači patološki narcisi

Piše: Branko Koderman

Ali bo na naslednjih volitvah v Sloveniji dovolj »ustavne večine razuma«, da se bo zdrava pamet lahko vrnila v slovensko politiko in družbo? Koliko levičarsko svobodnih državljanov bo prišlo k pameti in koliko doslej pasivnih volivcev bo spoznalo, da se morajo ukvarjati s politiko, da ne bodo »obsojeni na to, da jim vladajo idioti«? Kolikšen bo delež vsaj treh generacij gimnazijcev in srednješolcev, ki jih je »fabrika za proizvodnjo točk« oblikovala v narcise?

Po klasifikacijskem priročniku »DS-4« patološki narcisi prevladujejo znotraj osebnostnih socialnih in značajskih motenj, uvrščajo pa se tudi kot ločena klinična kategorija. V zadnjem obdobju marksistične kulturne vojne proti zahodni civilizaciji se narcisi pojavljajo kot osrednji objekt znanstvenega proučevanja. Osebe z narcističnimi značajskimi potezami so »vojaki revolucije« današnjega prebujenstva (ideologije »woke«). Zanje so besede, stavki, obljube, zaveze, pisna ali ustna sporočila le sredstvo za doseganje moči in nadzora nad drugimi ljudmi. Vedno in povsod in v vseh možnih medčloveških razmerjih. So osebnostno votli in brez vrednot, zato lahko brez slabe vesti manipulirajo s komer koli. Za patološke narcise so značilne nezaželene osebnostne lastnosti »temne triade«, sadizem in ideologija »kulta smrti«.

»Temna triada« vključuje psihopatijo, narcisizem in makiavelizem. Poslovenimo in poenostavimo vse troje. Karikirano, »neuravnovešen zajedavski plenilec«, psihopat. Nekdo, ki – ne glede na posledice za druge – parazitira na dobrinah skupnosti za lastno korist. Je brezčuten in brez empatije do drugih. Karikirano, »samovšečen večvreden domišljavec«, narcis. Nekdo, ki si umišlja, da je izredno pomemben in nenadomestljiv in mu zato pripada nezaslužen ali visok vodstveni položaj v družbi. Vsakršen ugovor ali pogovor o upravičenosti takšnega položaja z gnusom zavrača. Karikirano, »prebrisan goljufiv prevarant«, brezobzirnež. Nekdo, ki načrtno in zavestno zlorablja nevednost, dobrohotnost in slabosti drugih, da si pridobi njihovo zaupanje. Od tako podrejenih ljudi si lahko zagotovi njihovo javno in tiho podporo, ko gre za njegov položaj v družbi in njegove utopične projekte.

Sadist: mučitelj in poniževalec. Nekdo, ki je sam pri sebi zadovoljen ali že kar uživa, ko sebi bližnjega človeka oziroma bližnje ljudi spravlja v zadrego ali negotovost, jih blati in žali, jih odkrito, javno in zasebno, ponižuje, psihično in fizično trpinči ali celo ubija. Za posameznike »temne triade« je sadizem toliko motivacijsko pomemben, kot je za klopa preživitveno pomembno, da je trdno prisesan na kožo žrtve, ko črpa njeno kri.

»Kult smrti«: nereligiozno, torej pogansko obredno čaščenje in slavljenje morilcev in ubijalcev nedolžnih in nemočnih žrtev. Žrtve kultov so vedno osebe iz naše bližnje skupnosti: družine, sorodstva, sosedstva, vaške in lokalne skupnost, mesta, pokrajine, naroda in države, verske, kulturne ali rasne skupnosti, družb zahodno-razsvetljenskega izvora in judovsko-krščanske civilizacije. Ideologij, idej družbene zavesti, ki nezdravo in nerazumno podpirajo kulte ter s tem poneumljajo slovenske otroke, mladino in odrasle volivce, je na Slovenskem za celo morje. Od starih revolucionarnih in komunističnih ter novejših ogljičnoničnih in transspolnih do nedavno odkritega primitivnega in brutalnega antisemitizma.

Patološki narcisizem ni naraven ali genetsko zapisan. Obstaja določena biološka naravnanost, večinoma pa je pridobljen oziroma naučen v otroštvu in mladostništvu. V naši »Gabrovi šoli« po principih instrumentalnega pogojevanja in modelnega učenja.