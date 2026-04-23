Zadnje plače premiera Goloba, njegovih 20 ministrov in nadomestilo Katičevi

Ko v DZ Zoran Stevanović že vodi seje kolegija, na katerih si SDS, NSi, Demokrati in Resni.ca delijo vodenje odborov, ki praviloma pripadajo vladajoči koaliciji in spreminjajo zakon o vladi, da bi ukinili pet ministrstev in število iz 19 znižali nazaj na 14, je Golob s svojimi 20 ministri dobil plače še v vladi.

Za marec 2026 je prejšnji teden, kot so mi odgovorili iz vlade, prejel 6.687 evrov bruto (4.329 evrov neto) plače. Njegova bruto plača ni najvišja, več je dobil minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj s 6.704 evrov, ki pa kot še številni ministri ne razkriva svoje neto plače. Nadomestilo bruto 5.131 evrov, ker si po odstopu ni mogla najti službe, je v vladi ta mesec dobila tudi nekdanja pravosodna ministrica Andreja Katič, ki je bila izvoljena za poslanko SD in poslej te državne subvencije ne bo več potrebovala. Bodo pa zanesljivo, če izgubijo oblast, podobno pomoč terjali številni zadnja leta vladajoči ministri in poslanci, pa tudi drugi doslej vladni funkcionarji. Ker postopek oblikovanja nove vlade ni hiter, pa bodo vsaj še eno plačo tam dobili še skoraj vsi.

Pregled plač: Marec 2026 (Najvišja in šefi strank)

Funkcionar Vloga / Stranka Bruto plača (EUR) Neto plača (EUR) Vinko Logaj Minister (MVI) 6.703,68 / Robert Golob Premier (Svoboda) 6.687,24 4.329,62 Matjaž Han Minister (SD) 6.510,52 3.722,49 Luka Mesec Minister (Levica) 6.066,20 3.490,94 Asta Vrečko Ministrica (Levica) 6.066,21 /

Po plačah v vladi so ostali ministri nižje, a ne daleč za Golobom. Obrambni minister Borut Sajovic, ki je bil kot Katičeva izvoljen za poslanca, le da Svobode, je marec končal s 6.626 evri bruto (neto 3.788), kar je po bruto skoraj poravnano s premierjem. Neto je nižji, ker ima Sajovic manj olajšav. Njegov državni sekretar Marko Lovec je prejel 5.598 evrov bruto, Boštjan Pavlin pa 5.719 evrov. Če pride nova desno sredinska vlada, se iz vladne palače vsi poslavljajo. Blizu premiera po višini bruto plač so še minister za kohezijo Aleksander Jevšek (SD) s 6.646 evri, za naravne vire Jože Novak s 6.665 evri in za javno upravo Franc Props s 6.646.

Z “vitko” vlado so bo masa plač zmanjšala

Politični preobrat, ki ga napoveduje SDS s predlogom za zmanjšanje števila ministrstev z 19 na 14, ne prinaša le organizacijskih sprememb, ampak tudi neposreden vpliv na proračun. Manj ministrstev pomeni manj ministrov, predvsem pa bistveno manj državnih sekretarjev in množice kabinetnih zaposlitev, ki so vezane na njihove mandate.

Če bo Janševa ekipa prevzela oblast, se poslavlja plačevanje obsežnega aparata, razlog zanj je bil predvsem zagotoviti službe ambicioznim predstavnikom majhnih strank. Robert Golob pravi, da se “opozicije veseli”. Še ko je bil vladar je poskrbel, da bodo poslej poslanci, pa tudi ministri, dobivali krepko višje plače. Finančno pa je premier preskrbljen v vsakem primeru s svojim zasebnim podjetjem Star Solar, ki prodaja elektriko državnemu Borznu, za vodenje tega je zadnja leta postavil kar kandidatko Svobode na prejšnjih volitvah in nekdanjo uslužbenko GEN-I Mojco Kert.

Sprememba strukture vlade bi pomenila ukinitev ministrstva za solidarno prihodnost, kjer je Simon Maljevac (Levica) dobil 6.221 evrov, njegova sekretarja Luka Omladič in Klemen Ploštajner pa 5.650 in 5.341 evrov. Podobno bodo z ukinitvijo ob službe funkcionarji ministrstva za digitalno preobrazbo, ki ga vodi Ksenija Klampfer s 6.337 evri plače, ki ima tudi dva državna sekretarja s plačo nad 5.500 evrov.

Ob ministrih, državnih sekretarjih je v vladi še kup premierjevih sekretarjev. Takšne plače so dobili:

Ministrica za kulturo Asta Vrečko (Levica), katere resor bi po predlogu SDS ostal samostojen, je za marec dobila 6.066 evrov, politično preživetje pa si je zagotovila, ker je izvoljena za poslanko.

Celotni podatki za vlado, posebej pa za MNZ in MO, so dostopni tukaj: