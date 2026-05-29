Se Janković boji referenduma in umika sporni odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana?

Piše: S. K. (Nova24tv.si)

Prejeli smo neuradne, a zanesljive podatke, da bo župan Ljubljane Zoran Janković umaknil sporni odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana. Do tega prihaja po tem, ko so prebivalci prestolnice zbrali zadostno število podpisov za razpis občinskega referenduma.

Civilna iniciativa za Ljubljano je po (zaenkrat še) neuradnih informacijah zbrala dovolj podpisov za referendumsko pobudo. Po zadnjih informacijah naj bi jih zbrali že 12 tisoč, potrebnih pa je bilo okoli 11,5 tisoč. Po zakonu o lokalni samoupravi mora občina razpisati referendum, če pobudniki zberejo najmanj 5-odstotno podporo med prebivalci mesta.

Koliko podpisov so zbrali, bo civilna iniciativa predvidoma predstavila danes na novinarski konferenci.

Odlok, ki so ga konec marca sprejeli ljubljanski mestni svetniki, širi območje plačevanja parkirnine v mestnih soseskah. V teh bi se plačevala parkirnina v višini, ki je določena za cono 3, torej 70 centov na uro tekom dneva in 2 evra za celotno noč. Gospodinjstvu z dvema osebnima avtomobiloma bi se tako življenjski stroški povečali tudi za 120 evrov na mesec, če bi v soseskah avtomobile parkirali zgolj ponoči. Janković je skušal nov model vzpostaviti najprej v Štepanjskem naselju, nato pa ga širiti še na ostale soseske.

Meščani Ljubljane se s tem razumljivo niso strinjali, saj menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Vložena je bila tudi tožba, zaradi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Odredba nalaga občini, da do dokončne odločitve sodišča preneha izvajati uvedeni parkirni režim, je poročala STA.

Se je Janković ustrašil someščanov?

Spomnimo, Janković je na zadnji slavnostni seji na Ljubljanskem gradu napovedal ponovno kandidaturo za župana Ljubljane. Župan se je bržkone ustrašil lastnih someščanov, ki bi mu na referendumu pred novembrskimi volitvami skoraj zagotovo izstavili hud poraz.

Omenjeni je eden najbolj vplivnih politikov tranzicijske levice v Sloveniji, ki je na zadnjih državnozborskih volitvah doživela hud udarec.