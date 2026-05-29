Dokument razkriva: Generalni sekretar Nata dal Golobu močno zaušnico

Piše: Ž. K. (Nova24TV.si)

Vlada Roberta Goloba je lagala ne samo svojim državljanom, temveč tudi zaveznikom na mednarodnem parketu. Ne le lagala, temveč tudi goljufala. Dokument, podpisan s strani generalnega sekretarja Nata, razkriva, da je Golobova vlada skušala pretentati zaveznike z beleženjem običajnih proračunskih izdatkov kot obrambnih izdatkov.

Severnoatlantsko zavezništvo je že leta 2006 sprejelo dogovor, da morajo članice zavezništva vložiti 2 odstotka bruto domačega proizvoda za obrambne namene. Leta 2014, po ruski priključitvi Krima, so se zaveznice k temu zavezale tudi formalno. Leta 2025 so se na vrhu v Haagu zavezale k trošenju v višini 5 odstotkov BDP.

Zaveza je na slovenski levici povzročila pravcati vihar. Konsenz o trošenju v višini 5 odstotkov BDP je bil namreč sprejet soglasno, z izjemo Španije. Povišanje obrambnih izdatkov zaveznic je torej potrdil tudi nekdanji premier Golob. Nato pa je prišel domov in začel lagati, da se je izpogajal drugače. Rekoč, da se je dogovoril za trošenje v višini treh odstotkov BDP do leta 2030, kot piše v resoluciji o programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki jo je sprejela njegova vlada.

Že pred tem pa je sedaj že bivši poslanec Levice in Socialnih demokratov (k slednjim je prestopil pred volitvami) povedal, da bi morali v primeru dogovora o povišanem trošenju za obrambne izdatke “izigrati” zaveznike. Tako je povedal: “Če pride tak diktat, da če bo odločitev, da se na tak diktat pristane, da moramo poskušati kot država čim bolj izigrati ta diktat. Podobno kot za zaveze k Nato paktu lahko to naredimo tudi tu”.

Vatovec je napovedal prihodnost, Golob lagal

Kakorkoli že, sedaj je dokazano, da je vlada sledila nameri, ki jo je v medijih predstavil nekdanji poslanec Vatovec, Golob pa je več kot očitno lagal. Slovenija se kljub besedam nekdanjega premierja ni dogovorila za možnost manjših vlaganj.

Da skuša Slovenija pod vodstvom Golobove vlade izigrati zaveznike s tem, da prikazuje običajne proračunske izdatke kot obrambne, smo opozarjali tudi na Nova24TV. Glede na spodnji dokument so to dokončno ugotovili tudi zavezniki.

Rutte: Slovenija ne prispeva dovolj k naši skupnosti

Sporočilo generalnega sekretarja ne bi moglo biti dovolj jasno. Slovenija enostavno ne nosi svojega dela bremena zavezništva.

Tako piše v dokumentu: “Slovenija s svojim vztrajno nizkim deležem izdatkov za obrambo v času, ko si prizadevamo prerazporediti breme in zagotoviti močnejšo Evropo v močnejšem Natu, ne prispeva dovolj k naši skupni varnosti. Zato je ključnega pomena, da Slovenija prevzame svoj pravični delež odgovornosti in odpravi dolgoletne primanjkljaje na tem področju. Vaša država mora nujno zagotoviti potrebna finančna sredstva s povečanjem in trajnim ohranjanjem višjih obrambnih izdatkov. Slovenijo pozivam, naj v zavezo 3,5 odstotka všteva izključno dogovorjene temeljne obrambne izdatke.”

Generalni sekretar Nata Rutte nato izrazi upanje, da bo vprašanje nizkih slovenskih izdatkov za obrambo ustrezno obravnavano pred vrhom v Ankari, ki bo potekal julija letos. Zavezniki pričakujejo:

“Iskreno upam, da bo to vprašanje ustrezno obravnavano pred vrhom v Ankari, kjer pričakujem konstruktivno razpravo o načrtih zaveznikov, vključno z verodostojno časovnico za dosego zaveze o 3,5-odstotnih obrambnih izdatkih.”

Od petih odstotkov jih mora biti namreč natanko toliko ali več namenjenih temeljnim obrambnim potrebam, torej oborožitvenim sistemom. Ne pa infrastrukturnim projektom, kot je slovenski javnosti razlagala Golobova vlada.