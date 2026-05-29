Dokument razkriva: Generalni sekretar Nata dal Golobu močno zaušnico

Piše: Ž. K. (Nova24TV.si)
Vlada Roberta Goloba je lagala ne samo svojim državljanom, temveč tudi zaveznikom na mednarodnem parketu. Ne le lagala, temveč tudi goljufala. Dokument, podpisan s strani generalnega sekretarja Nata, razkriva, da je Golobova vlada skušala pretentati zaveznike z beleženjem običajnih proračunskih izdatkov kot obrambnih izdatkov.
Zaveza je na slovenski levici povzročila pravcati vihar. Konsenz o trošenju v višini 5 odstotkov BDP je bil namreč sprejet soglasno, z izjemo Španije. Povišanje obrambnih izdatkov zaveznic je torej potrdil tudi nekdanji premier Golob. Nato pa je prišel domov in začel lagati, da se je izpogajal drugače. Rekoč, da se je dogovoril za trošenje v višini treh odstotkov BDP do leta 2030, kot piše v resoluciji o programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki jo je sprejela njegova vlada.
Vatovec je napovedal prihodnost, Golob lagal
Kakorkoli že, sedaj je dokazano, da je vlada sledila nameri, ki jo je v medijih predstavil nekdanji poslanec Vatovec, Golob pa je več kot očitno lagal. Slovenija se kljub besedam nekdanjega premierja ni dogovorila za možnost manjših vlaganj.
Da skuša Slovenija pod vodstvom Golobove vlade izigrati zaveznike s tem, da prikazuje običajne proračunske izdatke kot obrambne, smo opozarjali tudi na Nova24TV. Glede na spodnji dokument so to dokončno ugotovili tudi zavezniki.
Rutte: Slovenija ne prispeva dovolj k naši skupnosti
Sporočilo generalnega sekretarja ne bi moglo biti dovolj jasno. Slovenija enostavno ne nosi svojega dela bremena zavezništva.
Tako piše v dokumentu: “Slovenija s svojim vztrajno nizkim deležem izdatkov za obrambo v času, ko si prizadevamo prerazporediti breme in zagotoviti močnejšo Evropo v močnejšem Natu, ne prispeva dovolj k naši skupni varnosti. Zato je ključnega pomena, da Slovenija prevzame svoj pravični delež odgovornosti in odpravi dolgoletne primanjkljaje na tem področju. Vaša država mora nujno zagotoviti potrebna finančna sredstva s povečanjem in trajnim ohranjanjem višjih obrambnih izdatkov. Slovenijo pozivam, naj v zavezo 3,5 odstotka všteva izključno dogovorjene temeljne obrambne izdatke.”
Generalni sekretar Nata Rutte nato izrazi upanje, da bo vprašanje nizkih slovenskih izdatkov za obrambo ustrezno obravnavano pred vrhom v Ankari, ki bo potekal julija letos. Zavezniki pričakujejo:
“Iskreno upam, da bo to vprašanje ustrezno obravnavano pred vrhom v Ankari, kjer pričakujem konstruktivno razpravo o načrtih zaveznikov, vključno z verodostojno časovnico za dosego zaveze o 3,5-odstotnih obrambnih izdatkih.”
Od petih odstotkov jih mora biti namreč natanko toliko ali več namenjenih temeljnim obrambnim potrebam, torej oborožitvenim sistemom. Ne pa infrastrukturnim projektom, kot je slovenski javnosti razlagala Golobova vlada.