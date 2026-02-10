Napaka v anketi Mediane po pumpanju Logarja na POP TV in TVS, da bi oslabili Janšo

Piše: Spletni časopis

SDS Janeza Janše je s 26,4 odstotki daleč pred Svobodo Roberta Goloba s 20,1, so pa Demokrati Anžeta Logarja s 10,6 odstotka preskočili SD Matjaža Hana s 8,8, povezava NSi Jerneja Vrtovca s SLS in Fokusom pa je s 8,2 krepko pred Levico Aste Vrečko z Vesno s 7 odstotki.

To je pokazala danes objavljena meritev Mediane za Delo. Pod pragom bi ostali Pirati Jasmina Feratovića, Prerod Vladimirja Prebiliča in SNS Zmaga Jelinčiča, ki bi prehitel Resni.co Zorana Stevanovića.

Hamburger goljufanje 8. marca učinkovito

Vzpon Demokratov kaže, da je učinkovalo simultano pumpanje Logarja z levo aktivistko Niko Kovač na POP TV in TV Slovenija, da bi oslabili SDS. Podobne simultane reklamne pogovore je v preteklosti dobil le še Robert Golob. Logarja so zasliševali, zakaj je soustanovitelj podjetja Lars & Sven Primož Novak, nekdanji član in podpornik stranke Gibanja Svobode, ki je prestopil k Demokratom, na eni od Facebook strani podjetja, ki se je v preteklosti ukvarjalo s prodajo hamburgerjev, objavljal do Demokratov prijazne vsebine. Po meritvi Mediane za Delo so Demokrati prehiteli SD in so na tretjem mestu med strankami. Delež pa se jim je povišal skoraj točno toliko kot je izgubila SDS, kar je bil cilj pristranskega poročanja POP TV in TVS, ko so prikrili, da je veliko večje reklamiranje vladnih strank kot so ga očitali Logarju, značilnost Nike Kovač, njen Zavod 8. marec pa je po vrhu ne transparentno financiran od podjetij in iz tujine, takšno financiranje kampanj pa zakon še dodatno prepoveduje.

Po vrhu je na Meti kot Novak sporno prikrito oglaševala celo Svoboda sama, pa mediji tega še omenjali niso. Dvojna merila so očitna: ko podjetnik po lastni volji na FB podpre Logarja, je to nacionalni škandal; ko Svoboda enako počne z davkoplačevalskim denarjem pa medijski molk. Da o 8. marcu ne govorimo. Kovačeva je na obeh televizijah, pa tudi na spletnih omrežjih, sistematično ponavljala zahtevo, da ji mora Logar dokazat, da nima nič z Janezom Janšo. Propagandno je ustvarjala vtis, da je povezan. To s podjetnikom, ki je iz Svobode prestopil k Demokratom in bi naj demokrate reklamiral podobno kot 8. marec vladne stranke, ni imelo zvezo. Je pa Kovačeva s tem Logarju nabirala volivce na desni, kjer je SDS. Mediji, ki so jim vladne stranke pred volitvami zagotovile dodaten proračunski denar, pa so ji (in Golobu) v tej prikriti kampanji pomagali.

Ravnanje postane bolj razumljivo, če dodamo še, da bo po vseh raziskavah sedanja vladna koalicija Svobode, SD in Levica odločno izgubila volitve. Skupaj bi po Delu zbrali 35,9 odstotka vseh glasov za stranke. Edina možnost, da Golob ohrani oblast, je Logar, ki je povedal, da je pripravljen vstopiti le v koalicijo, v kateri bi bila ob njegovi tudi največja stranka z leve. Svoboda. Golob bi z Logarjem in sedanjimi vladnimi strankami lahko sestavil vlado volilnih poražencev na podoben način kot je v preteklosti Marjan Šarec. Če deleži Svobode v zadnjem mesecu ne bodo še bolj padli. In če Logar vztraja, da gre v vlado le, če bodo zraven stranke z leve. Ki tradicionalno vse zavračajo sodelovanje z največjo desno sredinsko stranko SDS, ker ta ponuja izkušenega in sposobnega premiera in s tem alternativo sedanji vladi.

Ko se odstotki v grafiki ne izidejo

Nenavadnost raziskave Dela je, da se jim je nenadoma močno zmanjšal delež tistih, ki ne vedo, kako bi volili in da se jim ne ujema seštevek odstotkov. Namesto sto je seštevek le 97,1. 2,9 odstotka jim je nekam izginili. V tem prikazu:

Podrobnejši pogled pokaže, da je manjkajoče verjetno v bolj drobnem tisku, kjer povedo, da so “druge” stranke (ob drugih že v prikazu) zbrale še: ZS 0,9, Zaupanje 0,8, Stranka generacij 0,8, Alternativo za Slovenijo 0,4 in Glas upokojencev 0,3. V seštevku je njihov delež 3,2. Manjka pa še 2,9. Po preverjanju na Delu se je pokazalo, da je v grafiki še napačno prikazan delež za Pirate, ki bi moral biti 3.0 in ne 3.3. Delež Piratov novinarka Barbara Hočevar v članku pravilno zapiše. V tem primeru se, če seštejemo vse deleže v tabeli in dodatno še tiste v drobnem tisku, izide na sto. Razlika pa je pomembna, s 3.0 pri preračunu le opredeljenih za stranke Pirati niso v državnem zboru, pri 3.3 pa bi bili. Čudaška grafika in še napake v njej znižujejo verodostojnost objavljenih podatkov.

Pri preračunih sem upošteval deleže za stranke v drobnem tisku in popravil napako pri Piratih.

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid vladnih strank, torej levice. Za večino podjetij, ki izvajajo merjenja (Ninamedia, Mediana, Valicon) za največje medije, je znano, da so poslovno in politično povezani s politiki vladnih strank.

Dolgoročni trendi, ki kažejo vzpon Demokratov na tretje mesto, so takšni:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak. Primerjave pa niso preprosto, ker meritve različne agencije opravljajo z različnimi vprašalniki, tehnično na različne načine in tudi rezultate prikazujejo različno.