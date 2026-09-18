(VIDEO) Dušan Smodej prekinil molk in namočil “kokainarje” Mesca, Asto Vrečko …

Piše: A. S.

Portal Info360 objavil ekskluzivni pogovor z razvpitim Dušanom Smodejem, glavnim akterjem fotopoba in nekdanjo zvezdo levičarskih “kulturniških” krogov. Smodej razkril, da Luka Mesec uživa kokain, Asta Vrečko pa ga je prosila, da se pretvarja, da se ne poznata.

Čeprav se je Smodej izogibal stikom z mediji celo, ko je 19. avgusta letos, ko je prišel na ljubljansko okrožno sodišče, se je sedaj odločil po dolgem času spregovoriti, češ da se hoče znova približati Sloveniji. Predvsem pa hoče povedati stvari, ki jih je v preteklosti zamolčal, kar nedvomno povzroča veliko stresa v Levici.

Potrdil je namreč poznanstvo z Luko Mesecem in Asto Vrečko, obenem pa pravi, da ne ve, zakaj sta živčna, ko se ga omenja v povezavi z njima. Kljub temu pa postane ravno to prav kmalu jasno, saj potrdi domneve in šepetanja o Meščevi zlorabi prepovedanih substanc: “Vsem je bilo vedno jasno, da Luka jemlje kokain. To je bila nekako ali pa še vedno je javna skrivnost, ki smo jo vsi zelo skrbno varovali zaradi spoštovanja do Luke.” Ob tem potrdi, da ga je tudi osebno videl jemati droge. Na vprašanje kako je lahko prepričan, odgovori: “Ker sem tudi jaz vzel to isto drogo.”

Še več, Smodej potrdi, da mu je bilo v preteklosti rečeno naj molči, te prošnje pa naj bi prihajale neposredno od Luke Mesca. Ko je podal izjavo, da ga ne pozna, so se pritiski nehali. “Takrat sem to razumel kot pomoč nekomu, ki ga spoštujem, pomoč Levici, s katero ideološko simpatiziram. Po drugi strani pa tudi kot moj krik na pomoč, saj sem pričakoval, da mi bodo ti ljudje lahko pomagali.” Kar pa se ni zgodilo.

Smodej sicer zanika krivdo, kot tudi da bi na njegovih zabavah prihajalo do spolnih odnosov ali do spolnih odnosov pod prisilo. Priznava pa, da je bilo na teh zabavah veliko alkohola in mamil.