Vili Kovačič: 22. marca poteče 9-letni mandat ustavnemu sodniku Klemnu Jakliču. Hvala mu, ker je ljudem odpiral oči in promoviral ZKP – zdravo kmečko pamet …

Izjava dneva
Vili Kovačič (foto: Polona Avanzo)

Vili Kovačič, civilnodružbeni aktivist in publicist:

“22. marca poteče 9-letni mandat ustavnemu sodniku Klemnu Jakliču. Hvala mu, ker je ljudem odpiral oči in promoviral ZKP – zdravo kmečko pamet, njegova ločena mnenja so visok zgled poštenega in neodvisnega sodnika. S kirurško natančnostjo je zaznaval skrite pasti pohabljene slovenske demokracije.”

Vir: X

 

