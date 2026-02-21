Vili Kovačič: 22. marca poteče 9-letni mandat ustavnemu sodniku Klemnu Jakliču. Hvala mu, ker je ljudem odpiral oči in promoviral ZKP – zdravo kmečko pamet …

Vili Kovačič, civilnodružbeni aktivist in publicist:
“22. marca poteče 9-letni mandat ustavnemu sodniku Klemnu Jakliču. Hvala mu, ker je ljudem odpiral oči in promoviral ZKP – zdravo kmečko pamet, njegova ločena mnenja so visok zgled poštenega in neodvisnega sodnika. S kirurško natančnostjo je zaznaval skrite pasti pohabljene slovenske demokracije.”
