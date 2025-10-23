Vid Mlakar: Prebilič je zgolj del stare komunistične strukture ter levi radikalec

Vid Mlakar, raziskovalec na Medicinski fakulteti v Ženevi:

“Prebilič, tako kot ostali levičarski skrajneži pred njim (Jankovič, Cerar, Šarec in Golob), je samo frontman bivše komunistične strukture, ki ima v ozadju že ustaljeno terensko strukturo, ki nikoli ni bila razmontirana in deluje že ves čas samostojne države. Jasno je, da Prebilič absolutno ni sposoben takega organiziranja in dela sam. Prebilič močno računa na to strukturo, oziroma ta struktura ponuja njega kot “nov obraz”. Njegove izjave in dobrikanja Kučanu in sodelavcem seveda niso šla mimo neopažena. To je prvi dokaz za dejansko ekstremno levo politično naravo Prebiliča. Socialistična, protizahodna mafija, si zagotovo ne bi postavila nekoga, ki v svojem temelju ne bi verjel v socializem.”

Vir: Spletni časopis