Vid Mlakar: Prav je, da referendumske lekcije ne pozabimo in podobno storimo tudi na naslednjih volitvah

Vid Mlakar, raziskovalec, publicist:

“Če se zdravniki hočejo ogniti novim “evtanazijskim rundam” je pomembno, da nedeljske usluge Slovencev zdravniki ne pozabijo in jo vrnejo na naslednjih volitvah. Kot so ljudje podprli boj za zdravniško svobodo, je čas, da zdravniki podprejo tudi boj za ekonomske in gospodarske svoboščine Slovencev, predvsem v okviru zdravstva. Družba namreč ni svobodna, dokler v njej ne vlada ekonomska svoboda, to pa konkretno pomeni najširšo avtonomijo ljudi od oblasti in države. To pomeni, da si vsak posameznik služi svoj kruh in z njim razpolaga v najširšem možnem smislu, ne pa da mu ga država preko davkov krade in prerazporeja. To uslugo so zdravniki dolžni ne samo Slovenstvu, ampak v prvi vrsti predvsem sebi, svojemu poklicu in slovenski medicini. Poklic zdravnika absolutno predolgo že trpi pod škornjem socializma, tudi znanega pod pojmom državni monopolizem. To uničevanje slovenskega zdravstva s strani socialistične ideologije pa se nadaljuje in v zadnjih letih celo pospešuje ne glede na to, da naj bi imeli v Sloveniji že 35 let prosti trg.”

Vir: Spletni časopis