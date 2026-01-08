Vid Mlakar: Nemogoče je primerjati način, s katerim Američani in Rusi delujejo na tujem

Vid Mlakar, publicist:

“Po odstranitvi Madura bo Venezuela še vedno ostala Venezuelcem, cela in ohranjena. Medtem ko je zapisan in javno izrečen cilj Putina uničenje Ukrajine in priključitev njenih ozemelj Rusiji. Američani, za razliko od Rusov, še vedno delujejo neskončno bolj civilizirano. Čeprav so za dosego ciljev pripravljeni narediti marsikaj, pa niso pripravljeni radirati celih mest in uničevati kultur. Ključen dokaz tega je nenazadnje sama Kuba. Ko jim je propadla akcija v Prašičjem zalivu Američani niso zravnali Havane in ostalih kubanskih mest z zemljo, sprijaznili so se z obstojem komunistične države in sovjetske vojske na svojem pragu. In enako se dogaja sedaj. Nobene možnosti ni, da bi Amerika ravnala Caracas z zemljo, kot to počnejo Rusi s Kijevom in mnogimi drugimi ukrajinskimi mesti. Izpričan cilj Američanov celo ni menjava režima v Venezueli. Nenazadnje so Maduru pred nekaj meseci celo ponudili sodelovanje, če prilagodi svoje vedenje. To pa je pomenilo, da vrne ameriškim podjetjem pravico do sodelovanja pri črpanju venezuelskih naftnih zalog in da neha iz Venezuele delati kitajsko in rusko vazalno državo in vojaško bazo, ki jima omogoča širjenje vpliva v regiji.”

Vir: Spletni časopis