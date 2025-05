Tone Kajzer, diplomat:

“Namesto, da se zaletavamo v Izrael in pravičniško navidezno “rešujemo” svet, se fokusirajmo na stanje demokracije in svobode izražanja v Sloveniji. Kako je mogoče, da smo deset mest za Hrvaško in zaostajamo celo za Kosovom? Se bo kdo zganil? Svet za svobodo govora?”

Vir: X