Tone Kajzer: Do nastopa sedanje vlade je bila Slovenija verodostojna članica EU in zveze Nato. Pa sedaj?

Tone Kajzer, diplomat:

“V zadnjem obdobju pa smo kot rečeno tudi v Sloveniji vse bolj soočeni z intenzivnim procesom ideološkega monopoliziranja vseh ključnih vej oblasti in institucij ter uveljavljanju političnega programa, ki na področju zunanje politike v ospredje namesto varnosti in vitalnih interesov Slovenije postavlja »reševanje sveta« in se »zaletava« v zaveznike ter prijatelje ter sledi narativom zelenega prehoda in t. i. prebujenskim ideologijam. Lahko vidimo, da poteka intenziven proces, ki v temelju spodkopava vrednote in identiteto države, in s tem v temelju pod vprašaj postavlja demokracijo ter ekonomsko in siceršnjo svobodo posameznika. Posledično družba kot celota pospešeno izgublja temelj, ki je osnovni »gradnik« demokracije – sobivanje različnih mnenj. Poteka stigmatiziranje vrednot osamosvojitve in Zahodnih kulturno-civilizacijskih vrednostnih temeljev družbe. Pri tem se namesto spodbujanja nacionalne zavesti in ponosa ter veselja do življenja in krepitve družine, kot osnovnega »gradnika« družbe, podpira uveljavljanje t.i. pravic, ki so antipod vrednot, na katerih je bila ustanovljena samostojna država ter svobodna in demokratična družba. Prostor za resnično razpravo se je v Sloveniji skrčil na nekaj manjših medijev in družbena omrežja, sicer pa ostaja samo »pravilno« mišljenje, ki ga potrjujejo institucije in večinski mediji.”

Vir: Spletni časopis