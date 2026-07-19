Tomaž Štih: »Zakaj bi morali ljudje prek obveznega prispevka ali davkov financirati medije, ki odkrito favorizirajo eno politično smer?«

Tomaž Štih, komentator:

»Medijev, ki agresivno napadajo vsakogar, ki izstopi iz povprečja – celo zdravnike in radiologe, obravnavane kot sodobne kulake zgolj zato, ker si drznejo delovati zunaj njihove vizije državnih zdravstvenih kolhozov – ter ustvarjajo izrazito ideološko obarvan informativni program, kakršnega predstavljajo oddaje Marcel, Politično in Odmevi, ni smiselno financirati iz državnega proračuna. Če so prepričani o kakovosti svojega dela in o zaupanju občinstva, naj se preizkusijo na trgu.

Zakaj bi morali ljudje prek obveznega prispevka ali davkov financirati medije, ki odkrito favorizirajo eno politično smer, izkazujejo naklonjenost vladi, kadar vlada “prava stran zgodovine”, ter opoziciji, kadar oblast po njihovem mnenju predstavlja “fašizem”, ob tem pa obsežno promovirajo “civilno družbo”, pogosto bolj podobno podaljšku komunistične partije kot spontani državljanski pobudi?«

Vir: siol.net