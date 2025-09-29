e-Demokracija
Tomaž Štih: V 50 letih ste 2/3 premoženja zdajali politiki, NVOjevcem, državnim kulturnikom, vladi prijaznim medijem

Izjava dneva
Tomaž Štih (foto: Ian Božič)

Tomaž Štih, komentator in bloger:

“Pomagajmo novinarjem razumeti 2% davek na premoženje. Če mi uvedemo 2% nepremičninski davek, potem nekdo s hišo v Ljubljani plača 10.000€ vsako leto. V redu, tovariši? Dajmo še malo računati čez palec. Če se premoženje plemeniti na banki upoštevajoč inflacijo v 30 letih takšen davek požre skoraj polovico premoženja. V 50 letih ste 2/3 premoženja zdajali politiki, NVOjevcem, državnim kulturnikom, vladi prijaznim medijem in drugim profesionalnim jajcepraskom. In zdaj se boste še nekaj pritoževali?”

