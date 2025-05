Tomaž Štih: Tudi za ta polom Pirc Musarjeve bo račun plačala cela Slovenija

Tomaž Štih, komentator:

“Te laži in tvorjenje političnih tem na silo politično- medijskega kompleksa so zelo očitno koordinirane (glej: zaslonske posnetke!) in imajo jasen politični cilj: z uvozom propagande od zunaj ( ljudje te oddaljene in zamegljene realnosti ne občutijo na svoji koži in dejstev ne morejo preprosto preveriti! ) skuša vladajoči politični razred pomesti pod preprogo izgubljeni referendum, proračunske požrtije in kurbarije in popolno nesposobnost vodenja države sedanje garniture.