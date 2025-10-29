Tomaž Štih: Obstaja preprosto pojasnilo, zakaj nam država razpada

Tomaž Štih, komentator in publicist:

“Obstaja preprosto pojasnilo, zakaj nam država razpada. Ker se ukvarja se z vsem, razen s temeljnimi nalogami – policijo, vojsko, vladavino prava in ustvarjanjem okolja v katerem ljudje lahko prosperirajo na trgu. Ker nimamo majhne in učinkovite države.

Pomislite na to naslednjič, ko bodo politiki predlagali državno hotelirstvo, feministično diplomacijo, odrast in net-zero česarkoli, kulturalizacijo vesolja, tovarne umetne inteligence, neko novo samoupravljanje, distribucijo starih računalnikov, proračunske nevladnike, medije in kulturnike…

Ker počnejo toliko neumnosti zmanjka denarja, ljudi in časa za tisto, kar bi res morali. ZATO imamo namesto vitke in učinkovite državne administracije danes – predimenzionirano, skorumpirano in nesposobno oblast.

Nasilne marginalne skupine so le simptom – prava bolezen je maligna politika, ki se namesto urejanja področij, ki bi jih morala; raje ukvarja s tem, kar ji ideološko- finančno godi.”

Vir: Facebook