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Tomaž Štih: Neverjetno, kako se mediji pridružujejo lažem o zgrajenih “Golobovih” stanovanjih

Izjava dneva
Tomaž Štih (foto: Ian Božič)

Tomaž Štih, komentator:

Neverjetno, kako se novinarji prostovoljno pridružijo lažem. Golob je v štirih letih le zaključil projekte prejšnjih vlad; njegov dejanski vpliv je 0 stanovanjskih enot.” 

Vir: X

 

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