Tomaž Štih: Neverjetno, kako se mediji pridružujejo lažem o zgrajenih “Golobovih” stanovanjih

Tomaž Štih, komentator:
“Neverjetno, kako se novinarji prostovoljno pridružijo lažem. Golob je v štirih letih le zaključil projekte prejšnjih vlad; njegov dejanski vpliv je 0 stanovanjskih enot.”
Vir: X
Tomaž Štih, komentator:
“Neverjetno, kako se novinarji prostovoljno pridružijo lažem. Golob je v štirih letih le zaključil projekte prejšnjih vlad; njegov dejanski vpliv je 0 stanovanjskih enot.”
Vir: X
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