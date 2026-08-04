(PREJELI SMO) Poziv policiji in predsednici: Razkrijte državljanstvo ter poškodbe obeh slepih potnic

Piše: Alenka Orel, Zlata Slovenija

Pozivamo Policijo in Urad Predsednice RS, da se prikaže slika dogodka – nesreče Predsednice v tunelu in razkrije državljanstvo ter poškodbe obeh slepih potnic. Službeno vozilo vrhovne poveljnice oboroženih sil Nataše Pirc Musar ni prostor za nepojasnjene potnike. Ali gre za odtekanje pomembnih informacij?

Policija je razkrila, da je bila ena od potnic v službenem vozilu predsednice Republike Slovenije ruska državljanka, ki je bila v nesreči hudo poškodovana. O drugi potnici javnost še vedno nima jasnih informacij.

To odpira povsem legitimna vprašanja. Kako je mogoče, da se v službenem vozilu vrhovne poveljnice Oboroženih sil vozijo osebe, ki niso del uradnega spremstva? Kdo je to odobril? Ali je bila opravljena ustrezna varnostna presoja?

Ne trdim, da je bilo karkoli narobe. Trdim pa, da pri najvišjih državnih funkcijah ne sme biti prostora za dvome. Če je vse potekalo v skladu s predpisi, naj pristojni to jasno pojasnijo.

Državne skrivnosti se ne varujejo z molkom, ampak z doslednim spoštovanjem varnostnih pravil. Sarkastično bi lahko rekli: očitno je danes dovolj, da se usedeš v državni avtomobil – pojasnila pa pridejo, če sploh pridejo, šele pozneje.

Kdo je bila druga slepa sopotnica v vozilu Policija še ni razkrila. Zakaj?