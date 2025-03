Tilen Majnardi: Morda Golob kdaj zamenja kakšno dvojino za množino, drugače je vse super.

Tilen Majnardi, urednik, komentator:

“Parlamentarne preiskave so po novem pod nadzorom preiskovanca, kar je vrhunski dosežek naše osvobojene demokracije. Parlamentarna komisija, ki preiskuje Golobovo vmešavanje v policijo, je na podlagi pričanja njegovih podrejenih ali povezanih političnih nastavljencev v policiji in NPU, ugotovila, da Golob ne laže. Morda kdaj zamenja kakšno dvojino za množino, drugače je vse super. Lažejo menda vsi drugi. Jasno da. Ne glede na številna zagotovila, izumljene domnevne dokaze, podkupljene pričevalce je premier zagotavljal, da bo pričal pred komisijo Državnega zbora, ampak ni. Se še vedno odpravlja v parlament. Pot je očitno dolga in zapletena, traso do preiskovalnih komisij bo verjetno izračunal superračunalnik, ki že leto dni napoveduje izredne vremenske pojave na planetu Zemlja in širše.”

Vir: Portal Plus