Z ministrsko ekipo je Janša presegel strankarske okvirje

Piše: Petra Janša

Po državnozborskih volitvah marca letos, na katerih je Gibanje Svoboda Roberta Goloba za las ohranilo status relativnega zmagovalca, a jim zaradi izgube parlamentarnih mandatov ni uspelo oblikovati koalicije, je vodenje pogajanj in mandat za sestavo 16. slovenske vlade dobil predsednik SDS Janez Janša. To bo njegova četrta vlada Republike Slovenije.

Po večtedenskih intenzivnih, a odgovornih in vsebinsko usmerjenih pogajanjih z NSi, SLS, Fokusom ter Demokrati Anžeta Logarja je predsednik vlade Janez Janša prejšnji četrtek v državni zbor uradno vložil listo 15 kandidatov za ministre. To ni zgolj seznam imen – to je ekipa, ki jo Slovenija nujno potrebuje po štirih letih Golobove vlade, polne korupcijskih afer, gospodarskega upada, demografskega kolapsa, energetske krize, razpada javnega zdravstva in izgube suverene zunanje politike. Janez Janša je s tem korakom še enkrat pokazal, da je pripravljen prevzeti odgovornost v enem najtežjih obdobij po osamosvojitvi Slovenije. Koalicija SDS, trojčka NSi, SLS in Fokus ter Demokratov predstavlja stabilno desnosredinsko večino, ki bo Slovenijo vrnila na pot gospodarskega razvoja, varnosti ter narodnega ponosa. Nova vlada bo imela 15 resorjev, od tega enega brez listnice. SDS prevzema sedem ključnih ministrstev, stranka NSi štiri, Demokrati tri, eno mesto pa pripada Fokusu, medtem ko je SLS tokrat ostala brez ministrskega položaja. Zaslišanja kandidatov so potekala v preteklih dneh pred pristojnimi delovnimi telesi, DZ pa o celotni ministrski listi na izredni seji predvidoma odloča ravno danes.

Strokovna, izkušena in popolnoma zavezana Sloveniji

Ministrska ekipa Janeza Janše ni sestavljena na podlagi politične trgovine ali ideoloških preferenc, temveč izključno po merilih strokovnosti, dokazanih izkušenj in neomajne predanosti nacionalnim interesom Republike Slovenije. To je ekipa, ki je v preteklosti že dokazala, da zna voditi državo skozi najhujše preizkušnje – od finančne in migrantske do zdravstvene in energetske krize. V nasprotju z Golobovimi amaterji, ki so Slovenijo v štirih letih potisnili v zgodovinske dolgove, visoko inflacijo, rekordno birokracijo in popoln kaos, Janševa ekipa prinaša kontinuiteto uspešnih in preverjenih politik iz obdobja 2020–2022. Takrat je Slovenija kljub pandemiji dosegla rekordno gospodarsko rast in najnižjo brezposelnost v zgodovini samostojne države ter postala eden najuspešnejših primerov kriznega upravljanja v Evropi.

Kadrovski razrez začenjamo s kvoto SDS, ki prevzema finance, notranje zadeve, zunanje in evropske zadeve, izobraževanje, okolje in prostor, kulturo ter urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Minister za finance bo Andrej Šircelj, priznani finančnik in izkušeni nekdanji minister, ki bo moral zaustaviti Golobovo razsipno politiko subvencioniranja zelenih norosti ter socialističnih eksperimentov ter uvesti strogo fiskalno disciplino, ki bo Slovenijo vrnila med gospodarsko stabilne države Evropske unije. Na ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo prihaja Franci Matoz – odvetnik z desetletji izkušenj v (ne)pravni državi in boju proti kriminaliteti. Matoz bo zagotovil, da bosta policija in državna uprava spet služili izključno ljudem in zakonu, ne pa političnim ideologijam in omrežjem globoke države, ki so se razrasla pod prejšnjo vlado Roberta Goloba. Zunanje in evropske zadeve bo prevzel Tone Kajzer, diplomat z bogatimi izkušnjami veleposlanika v ZDA in drugih ključnih državah. Kajzer bo končal obdobje zunanjepolitičnega tavanja in Slovenijo namesto v interesno sfero nedemokratičnih sil znova vrnil na zemljevid demokratičnih zaveznic, ki temeljijo na vladavini prava, suverenosti in skupnih evropskih vrednotah. Na področju izobraževanja, znanosti in mladine bo Borut Rončević končal eksperimente s prebujensko ideologijo in ideološko indoktrinacijo v šolah ter šolski sistem vrnil k temeljnim vrednotam znanja, discipline, domoljubja in konkurenčnosti. Ministrstvo za okolje in prostor bo vodila Polona Rifelj, ki bo uravnotežila varstvo okolja z gospodarskim razvojem in končala s politiko, ki uničuje slovensko industrijo, kmetijstvo in turizem. Kulturo bo prevzela Ignacija Fridl Jarc – ugledna strokovnjakinja, ki bo slovensko kulturo zaščitila pred ideološko cenzuro in jo vrnila k narodni identiteti, zgodovinskim koreninam in resnični ustvarjalnosti. Službo vlade za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu pa bo prevzela Suzana Lep Šimenko, ki bo kot ministrica brez listnice odločno okrepila vezi z našo diasporo in zamejci ter jim zagotovila vso potrebno državno podporo.

Močna podpora desnosredinskega pola

Demokrati Anžeta Logarja prevzemajo tri ključne resorje za gospodarsko oživitev, zdravstveno stabilnost in pravno državo. Anže Logar, bodoči minister za gospodarstvo, delo in šport, bo s svojimi diplomatskimi izkušnjami nekdanjega zunanjega ministra odprl vrata tujim in domačim investicijam. Logar bo drastično zmanjšal birokracijo, odločno podprl slovenska podjetja in zagotovil, da bo Slovenija spet privlačna za kapital ter ustvarjanje visoko produktivnih delovnih mest. Resor zdravstva bo prevzel Tadej Ostrc, vrhunski strokovnjak na svojem področju, ki bo nemudoma začel reševati katastrofalni kaos podaljšanih čakalnih vrst in sistemskega uničevanja javnega zdravstvenega sistema, podedovanega iz obdobja Golobove vlade. Na ministrstvo za pravosodje prihaja Mihael Zupančič, izkušeni diplomat in pravni strokovnjak, ki bo z operativno vzpostavitvijo SKOK-a zadal odločilen udarec sistemski korupciji ter zagotovil, da bo pravna država končno veljala enako za vse državljane, s čimer se bo končalo obdobje politične zlorabe pravosodnih institucij za obračunavanje z desno sredino. Povezani desnosredinski partnerji iz vrst NSi in Fokusa prevzemajo pet ministrstev, ki pokrivajo strateška infrastrukturna, kmetijska in družbena področja. Jernej Vrtovec (NSi) bo na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pospešil gradnjo tretje razvojne osi, posodobitev železnic ter umestitev drugega bloka jedrske elektrarne, s čimer bo odstranil zelene blokade in birokratske ovire. Janez Cigler Kralj (NSi) bo na kmetijskem resorju odločno zaščitil slovenske kmete pred uničujočimi uvoznimi lobiji, pretirano bruseljsko regulacijo in nerealnimi okoljskimi zahtevami, ki neposredno ogrožajo slovensko podeželje ter našo prehransko varnost. Valentin Hajdinjak (NSi) bo na obrambnem ministrstvu takoj poskrbel za nujno modernizacijo Slovenske vojske, izboljšanje statusa vojakov ter splošno krepitev nacionalne obrambne drže v zaostrenih geopolitičnih razmerah. Mateja Ribič (NSi) bo na ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve izvedla celovito družinsko politiko s finančnimi spodbudami za mlade družine, stanovanjskimi rešitvami in učinkovitimi ukrepi za dvig rodnosti. Uspešno črpanje evropskih sredstev pa bo reševala Fokusova Monika Kirbiš Rojs, ki bo na čelu resorja za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj zagotovila, da se bo evropski denar pravično in enakomerno vlagal v vse slovenske regije, s čimer se bo končala dolgoletna škodljiva centralizacija finančnih tokov v prestolnici.

Edvard Kadič: »Slovenija si zasluži vlado, ki dela predvsem za državo in ne toliko za interese vsakokratne politike«

Edvard Kadič, politični analitik: »Slovenija dobiva verjetno eno najmočnejših vlad po strokovnosti in pripravljenosti v svoji zgodovini. Kandidati niso izbrani po ključu strankarskih zaslug ali kvot, ampak po kompetencah. To se vidi. Ljudje z dokazanim znanjem, izkušnjami in jasno vizijo, kako upravljati resorje v obdobju, ko Evropa in svet zahtevata hitre, premišljene odločitve. Ne pričakujemo čudežev, a lahko pričakujemo delo brez izgovorov. Seveda bo opozicija takoj začela z običajnimi floskulami o »elitah« in »odmaknjenosti od ljudstva«. A pravzaprav točno to Slovenija potrebuje: vlado, ki jo vodi stroka, ne pa populizem in povprečnost. V zadnjih letih smo videli preveč amaterizma, ki je državo stal časa, denarja in ugleda.

Če ta ekipa ostane zvesta svojemu potencialu in se izogne tipičnim pastem koalicijskega kupčkanja, imamo resnično priložnost za preboj. Ne v obljubah, ampak v rezultatih. Kompetenca ni zagotovilo za uspeh, je pa njegov nujni pogoj. Slovenija si zasluži vlado, ki dela predvsem za državo in ne toliko za interese vsakokratne politike. Tokrat je videti, da jo ima.«

Dr. Jože Možina: »Delo bo težko in brez minute miru«

Dr. Jože Možina, novinar in zgodovinar: »Po volitvah je bil resen pomislek, ali je v takih razmerah sploh pametno prevzeti vajeti države. Vendar je prav zdaj, po povolilni histeriji in blamaži bivšega PV Goloba ter dela njegovih ministrov, še bolj očitno, da Slovenija urgentno potrebuje infuzijo normalnosti. V interesu Slovencev je, da se preseka neverjetna lahkost zapravljanja, nesposobnosti, laži in vulgarnosti, ki jo širi Golobov krog, ter da se državi vrne osnovno mero odgovornosti, spodobnosti in perspektive. Golobovi so kljub idealni večini in času debelih krav na številnih področjih uničevali slovensko občestvo in nas sramotili tudi navzven. Mnogi so se očitno navadili na državni denar, vpliv in privilegije ne glede na rezultate in abstinenčna kriza jih razganja. Predlagana ekipa – upam, da bo SLS na kak drug način vključena – je odličen realen kompromis, ki Sloveniji lahko vrne samozavest, od kulture do zunanje politike. Delo bo težko in brez minute miru. Zato bo ključna skrajna previdnost pri kadrovskih rešitvah, da na odgovorna mesta ne bodo prihajali ljudje, ki bi podlegali korupciji in osebnem okoriščanju. Če bo vlada uspela zajeziti korupcijo in razgraditi plenilske vzorce, bo dala močan zgled in lahko računa na uspeh.«

Dr. Sebastjan Jeretič: »Predlog ministrske ekipe je izjemno prijetno presenečenje za politično javnost, saj je skoraj v celoti sestavljena iz srednje generacije«

Dr. Sebastjan Jeretič, politični analitik: »Predlog ministrske ekipe je izjemno prijetno presenečenje za politično javnost, saj je skoraj v celoti sestavljena iz srednje generacije. To je zelo pomembno, ker je levi pol že nekaj časa skušal ustvariti vtis, da SDS pravzaprav nima kadrov iz te najbolj aktivne generacije. Govorilo se je o tem, da zija velika luknja med preizkušenimi veterani in povsem novo generacijo SDM, ki se je v zadnji volilni kampanji najbolj izkazala in je stranki s terensko in digitalno kampanjo pravzaprav prinesla rekorden rezultat. S predlogom ministrske ekipe se je najbolje pokazalo, da ima stranka dejansko odlično izbiro kadrov, ki imajo hkrati že precejšnje izkušnje s pomembnih državnih položajev. Poleg tega lahko tako stranka nekaj izjemno prekaljenih poslancev ohrani v parlamentu, kar bo izjemnega pomena predvsem zaradi zapletene parlamentarne konstelacije, v kateri bodo v posameznih postopkih ključne prav izkušnje.«

TABELA: Razrez ministrstev po strankah