Bogomir Štefanič: Menjava oblasti pač ne pomeni konca sveta

Bogomir Štefanič, urednik in novinar:

“Nastop nove vlade po štirih letih sistematičnega čiščenja drugače mislečih pod krinko »depolitizacije« v tej luči pomeni utrditev temeljev, na katere je bila pred 35 leti postavljena samostojna slovenska država. Sedanja menjava oblasti je tako jamstvo za prihodnje menjave oblasti, v katero koli smer že bodo šle. In teh menjav nikdar ne bi smeli, če smo resnični demokrati, razumeti kot »konec sveta«, kot ob nastopu nove vlade lamentirajo dosedanji aboniranci na oblastna korita, temveč jim, čeprav skozi stisnjene zobe nezadovoljstva s to ali ono oblastno ekipo, izrekati trikratni hura.”

Vir: Družina