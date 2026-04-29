Tadej Sadar: Zmaga demokracije je takrat, ko zmaga ljudstvo in ne posameznik ali stranka

Izjava dneva
Tadej Sadar. (foto: Radio Ognjišče)

Tadej Sadar, urednik in komentator: 

“Zmaga demokracije je takrat, ko zmaga ljudstvo in ne posameznik ali stranka. Ljudstvo pa zmaga, ko izbere vodjo, ki ima lastnosti skrbnega, dobrega in požrtvovalnega gospodarja. Toda za razvoj takšnega posameznika mora poskrbeti prav ta ista družba, ki ga izvoli saj v njej zraste.

Pomislite torej, ko boste izbirali novice, ki oblikujejo vaše odločitve. Ste pripravljeni vsaj prisluhniti resnici, tudi če bo zaradi nje ogroženo vaše udobje, ali pa boste v prostor vrgli brezoblično vprašanje: »Kaj je resnica?« in si kot lastnik teh besed, v znak brezbrižnosti, umili roke?”

Vir: Radio Ognjišče

