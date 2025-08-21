20.5 C
Suzana Lep Šimenko: Plačujemo za neobstoječo dolgotrajno oskrbo, kam je izginil denar?

Izjava dneva
Suzana Lep Šimenko (foto: Polona Avanzo)

Suzana Lep Šimenko, poslanka:

“Le kje je denar, ki ste ga od plač in pokojnin že plačali? Ne samo da plačujemo za storitve, ki se še ne izvajajo, ne ve se niti koliko in kje je vplačan denar.”

Vir: X

