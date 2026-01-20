e-Demokracija
Prof. dr. Andrej Umek: Pri nas so plače v javnem sektorju bistveno višje kot v gospodarstvu, kar je absurd

Izjava dneva
Prof. dr. Andrej Umek (foto: STA)

Prof. dr. Andrej Umek, nekdanji minister: 

“Ta proces je absolutno nevzdržen. Javni sektor je pri nas bistveno predimenzioniran, zaposluje preveliko število ljudi. Razmerje med javnim sektorjem in zasebnim, se pravi med potrošnjo in gospodarstvom, je nenormalno. Gre za veliko obremenitev Slovenije. Druga nenormalnost je to, da je javni sektor bolje plačan od gospodarstva. Delal sem v Nemčiji in tam je veljalo pravilo, da so v javnem sektorju plače za približno 30 odstotkov nižje, saj imaš stalnost zaposlitve. Pri nas pa so, kot vidite, plače v javnem sektorju bistveno višje kot v gospodarstvu. Zgolj poglejte, koliko so rasle plače v javnem sektorju in koliko v zasebnem.”

Vir: Nova24tv.si

