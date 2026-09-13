Prof. dr. Andrej Umek: NOB predstavlja poimenovanje nečesa slabega z všečnim imenom

Prof. dr. Andrej Umek, profesor in nekdanji minister:

»…Tretji primer zavajanja javnosti je, da so komunisti svojo revolucijo poimenovali Narodnoosvobodilni boj (NOB). Lažnost tega imena postane očitna ob vprašanju, kaj je slovenski narod dočakal po koncu drugi svetovne vojne. Voditelji NOB, ki so bili med zmagovalci, so narekovali dogodke po koncu vojne. Sledili pa so množični poboji, koncentracijska taborišča, montirani politični sodni procesi in rop premoženja širokih plasti prebivalstva. Skratka, slovenski narod po koncu druge svetovne vojne še zdaleč ni bil svoboden. Prevladal je komunistični totalitarni sistem. NOB torej predstavlja poimenovanje nečesa slabega z všečnim imenom z namenom pridobivanja politične podpore.«

Vir: Demokracija