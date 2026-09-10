Tone Kajzer: Veleposlaništvo ni le diplomatsko predstavništvo. Je most med državama, gospodarstvi, institucijami in ljudmi.

Tone Kajzer, minister za znanje in evropske zadeve RS:

“Odprtje rezidenčnega veleposlaništva Izraela v Ljubljani je pomemben mejnik v odnosih med državama. Stalna diplomatska prisotnost bo okrepila politični dialog ter odprla nove priložnosti za gospodarstvo, naložbe, znanost, tehnologijo in kulturo. Veleposlaništvo ni le diplomatsko predstavništvo. Je most med državama, gospodarstvi, institucijami in ljudmi. Želimo, da današnje odprtje pomeni začetek obdobja z več dialoga, več sodelovanja in predvsem več konkretnih rezultatov v dobro ljudi.”

🇸🇮🤝🇮🇱 Odprtje rezidenčnega veleposlaništva Izraela v Ljubljani je pomemben mejnik v odnosih med državama. Stalna diplomatska prisotnost bo okrepila politični dialog ter odprla nove priložnosti za gospodarstvo, naložbe, znanost, tehnologijo in kulturo. “Veleposlaništvo ni le… pic.twitter.com/uYMeoN1X2O — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) September 9, 2026

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