“Primorska, preeekrasna si”, predvsem za pot do Poreča

Piše: A. H. (Nova24tv)

“Ob prazniku priključitve Primorske, Primorec Robi sporoča Primorcem, da misli na njih. Iz Poreča. Luškano. A ni?” je ena od objav, ki se je na družabnem omrežju X razširila potem, ko je objava žene nekdanjega premierja na omrežju Instagram razkrila, da se je včeraj mudila čez mejo.

Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je ob državnem prazniku objavil poslanico, v kateri sporoča, da misli na Primorsko. “Ta naša dežela, od Trente do Pirana, od Nanosa do Goriških Brd, ni samo lepa, sploh ne. Je tudi pametna. Hrani naše misli za danes, naše upanje za jutri,” je izpostavil v uvodu in v nadaljevanju spomnil na težke dni, ki so pestili Primorce. “Primorska in Slovenija sta takrat imeli srečo ljudi, ki so zmogli ta pogum, veste zakaj? Ker so res, res imeli radi domovino. Ne s parolami. S srcem! Postavili so se na svetlo stran zgodovine – na stran spoštovanja, integritete, sočutja. Na stran, kjer je človek človeku človek.”

Ker je Tina Gaber Golob medtem, ko je mož v poslanici govoril o Primorski, domovini in spominu na ljudi, ki so se borili za njeno vrnitev k matični domovini, objavljala utrinke s poti, ki jo je pripeljala vse do Poreča, ne čudi, da je bila tolikšna pozornost usmerjena v dogajanje čez mejo. Tudi zato, ker na včerajšnji osrednji slovesnosti v Lipici ni bilo mogoče opaziti nekdanjega premierja.

Golobova soproga je istega dne objavila fotografijo z dveh različnih lokacij. Najprej je objavila fotografijo, posneto iz avta, iz katere je razvidno zelenje slovenske Istre, z napisom “Primorska, preeekrasna si”. Že čez nekaj ur pa je bilo mogoče ugledati fotografijo, posneto s terase, s pogledom na hrvaško morje. Pri tem je Tina Gaber Golob razkrila lokacijo, in sicer, da se mudi v Poreču.

“No, ampak ne moreš rečt, da Primorska ni prekrasna … za vožnjo do Poreča,” se je v luči spremembe lokacije glasil zbadljiv komentar, ki se je prav tako pojavil na omrežju X. Zaradi časovne bližine objav para je marsikdo povezal obe zgodbi. Ker pa na fotografiji, posneti v Poreču, ni mogoče ugledati prvaka Svobode, seveda ni mogoče z gotovostjo trditi, da je ženi delal družbo, mogoče je zgolj sklepati. Sama pot v Poreč seveda ne predstavlja nič spornega, konec koncev Slovenci množično preživljajo dopust na Hrvaškem, a marsikdo težko spregleda ironijo trenutka: medtem ko soprog na lep način govori o Primorski in domovini, žena najprej objavi fotografijo pogleda na Primorsko skozi avtomobilsko okno, nato pa pogled s terase v Poreču, ki je očitno predstavljal njeno naslednjo lokacijo na poti.