Peter Kokotec: Protestni shodi so izraz bolečine in ne sovraštva

Peter Kokotec, koordinator pastorale Romov, generalni vikar novomeške škofije:

“To sobivanje danes razkraja nezaupanje, ki ga prinašajo ponavljajoča se slaba dejanja. Čeprav jih povzroča manjšina, je njihova teža velika, ker jih nosijo skupnosti, kjer vsak pozna vsakogar in kjer je mir med ljudmi temelj varnosti. Ravno zato so protesti ljudi izraz bolečine – ne sovraštva, temveč izgube občutka, da jih kdo sliši. In da tisti, ki ima oblast, tudi nosi odgovornost.

Zato ljudje protestirajo. Ne proti Romom kot takim, temveč proti nasilju, proti strahu, proti temu, da se nič ne spremeni. Prepričan sem, da ljudje v teh krajih ne protestirajo zaradi sovraštva. Romi so z vso svojo drugačnostjo del njihovih skupnosti že stoletja. Kot kristjani ne moremo molčati. Nasilje, naj bo kakršnokoli, nima mesta v družbi. Obsodba nasilja je temeljna civilizacijska in evangeljska drža. Kdor molči, ga nehote dopušča.”

Vir: Družina